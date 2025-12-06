크리스마스 캐럴 돌풍 속 '케데헌' OST '골든', 영국 싱글 차트서 롱런

▲ 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST들이 연말 캐럴의 강세 속에서도 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100' 진입을 유지하며 장기 흥행을 이어갔습니다.현지시간으로 오늘(5일) 오피셜 차트에 따르면 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(Golden)은 '톱 100'에서 지난주보다 일곱 계단 하락한 13위로 24주 연속 진입했습니다.이 곡은 발매 이후 비연속 통산 10주 1위를 오르며 올해 최대 히트곡 가운데 하나로 기록됐습니다.또 다른 '케이팝 데몬 헌터스' OST '하우 잇츠 던'(How It's Done)은 30위, '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 41위를 각각 차지했습니다.연말 크리스마스 시즌이 다가오면서 '톱 100' 차트에는 익숙한 캐럴들이 다수 진입했습니다.왬의 '라스트 크리스마스'(Last Christmas) 3위를 비롯해 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas Is You) 4위, 켈리 클라크슨의 '언더니스 더 트리'(Underneath The Tree) 9위, 아리아나 그란데의 '산타 텔 미'(Santa Tell Me) 10위 등으로 각각 집계됐습니다.