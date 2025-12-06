주유소 기름값 6주 연속 상승…휘발유 L당 1746.7원

국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 6주 연속 동반 상승했습니다.



6일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 12월 첫째 주(11월 30일∼12월 4일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 1.7원 오른 1천746.7원이었습니다.



지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 1.6원 내린 1천810.8원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.7원 내린 1천721.1원으로 각각 집계됐습니다.



상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천753.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천725.3원으로 가장 낮았습니다.



경유 평균 판매 가격은 전주 대비 2.5원 오른 1천662.9원을 기록했습니다.



이번 주 국제유가는 미국과 러시아 간 러시아-우크라이나 평화협상 교착, 미국 연준의 12월 금리 인하에 대한 시장 기대 확대 등으로 상승했습니다.



수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.3달러 오른 63.7달러였습니다.



국제 휘발유 가격은 2.0달러 상승한 79.7달러, 국제 자동차용 경유는 1.0달러 내린 86.5달러로 집계됐습니다.



국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.