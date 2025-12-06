슈퍼맨·해리포터까지…워너 품는 넷플릭스 '할리우드 공룡'으로

▲ 넷플릭스

세계 최대 스트리밍업체 넷플릭스가 할리우드 '명가'로 불리는 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스)의 스튜디오·스트리밍 사업 부문을 인수하기로 합의하면서 할리우드의 지각 변동을 예고했습니다.넷플릭스의 이번 인수·합병이 당국의 승인을 받으면 할리우드를 거의 지배할 만한 초거대 '공룡' 기업이 탄생하게 됩니다.넷플릭스는 5일(현지시간) 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 'HBO 맥스' 등 사업 부문을 720억 달러(약 106조 원)에 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.인수 대상인 워너브러더스의 가치는 부채를 포함해 827억 달러(약 122조 원)로 평가됐습니다.이는 엔터테인먼트 업계에서 10여 년 만의 최대 규모 인수·합병이라고 AFP통신 등 외신은 전했습니다.이번 인수·합병이 최종 마무리되기까지 12∼18개월이 소요될 것으로 넷플릭스는 예상하고 있습니다.이미 3억 명이 넘는 가입자를 보유해 세계 최대 유료 스트리밍 사업자인 넷플릭스가 이번 거래로 워너브러더스의 스트리밍 플랫폼 'HBO 맥스'까지 합치면 가입자 기반이 4억 2천만 명 이상으로 불어나게 됩니다.이는 다른 유료 스트리밍 서비스를 압도하는 어마어마한 규모입니다.게다가 넷플릭스는 워너브러더스가 보유한 방대한 영화·TV 콘텐츠도 확보하게 돼, 콘텐츠 지식재산권(IP) 측면에서도 이전에 할리우드 공룡으로 불린 디즈니를 넘어설 수 있을 전망입니다.100년 넘는 역사를 지닌 워너브러더스 스튜디오는 '카사블랑카', '시민 케인', '말타의 매', '보니와 클라이드', '더티 해리', '샤이닝', '불의 전차', '오즈의 마법사', '바람과 함께 사라지다' 등 수많은 고전 영화를 보유하고 있습니다.워너브러더스는 또 DC코믹스 작품인 '슈퍼맨'과 '배트맨' 시리즈를 비롯해 '해리 포터'와 '반지의 제왕' 같은 블록버스터 시리즈도 다수 갖고 있습니다.올해만 해도 워너브러더스는 라이언 쿠글러 감독의 '시너스'와 폴 토머스 앤더슨 감독의 '원 배틀 애프터 어나더'를 포함해 8편의 흥행작을 잇달아 내놓으며 역대 최고 수준의 흥행 성적을 냈습니다.두 작품 모두 다가오는 아카데미(오스카) 시상식에서 강력한 작품상 후보로 꼽힙니다.TV 드라마로는 워너브러더스 산하 HBO 채널 히트작인 '왕좌의 게임' 시리즈를 비롯해 '유포리아', '화이트 로터스', 현재 HBO 맥스에서 스트리밍 되는 인기 시트콤 '프렌즈' 시리즈까지 넷플릭스가 품게 됩니다.시장조사업체 모펫네이선슨의 분석가 로버트 피시먼은 지난달 보고서에서 "넷플릭스는 그동안 신규 시청자와 장기 시청자 모두에게 지속적인 참여를 유도하는 '다세대에 걸친 프랜차이즈'를 보유하지 못했다"고 지적하면서 워너브러더스 인수를 통해 넷플릭스의 콘텐츠 경쟁력이 크게 강화할 것으로 전망했습니다.넷플릭스가 워너브러더스의 주요 자산을 모두 흡수하면서 유례없는 할리우드 초거대 기업이 탄생하는 만큼, 상대적으로 영화관 운영 업체들과 엔터테인먼트 업계 종사자 노조의 협상력은 약화할 것으로 전망됩니다.또 산업 내 경쟁에서 밀려난 중소 업체들은 줄줄이 합병을 강요받을 수 있습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 "이번 인수는 기술계 반란자(insurgent)의 할리우드 정복을 완성할 것"이라고 짚었습니다.넷플릭스는 2000년대 말부터 새로운 스트리밍 플랫폼으로 엔터테인먼트 업계에 혜성같이 등장, 세계 영화 산업의 판도를 완전히 바꿔놓은 기업입니다.이들이 이제 할리우드 메이저 스튜디오까지 삼키며 또다시 업계에 지각 변동을 일으키려 하자 영화계에서는 불안감을 감추지 못하고 있습니다.익명의 영화 제작자 그룹은 넷플릭스의 워너브러더스 인수에 대해 "심각한 우려"를 담은 서한을 전날 의회에 보냈다고 NYT는 전했습니다.이들은 서한에서 "넷플릭스는 극장에서 영화를 보는 시간을 자사 플랫폼에서 보내지 않는 시간으로 간주한다"며 "그들은 극장 상영을 지원할 동기가 전혀 없으며, 오히려 이를 없애려는 모든 동기를 지니고 있다"고 주장했습니다.그러면서 스트리밍 시장에 대한 넷플릭스의 독점적 지배 양상에도 우려를 표명했습니다.5만여 개의 영화관 사업자를 대표하는 단체 시네마 유나이티드도 이날 넷플릭스의 워너브러더스 인수를 반대하는 성명을 내고, 이번 거래가 "전 세계 영화 상영 사업에 전례 없는 위협"을 제기한다고 주장했습니다.시네마 유나이티드의 마이클 오리어리 회장은 성명에서 "이번 인수의 부정적 영향은 미국과 전 세계의 대형 체인 극장에서부터 소도시의 독립극장에 이르기까지 모든 극장에 미칠 것"이라며 "넷플릭스가 밝힌 사업 모델은 극장 상영을 지원하지 않는다"고 지적했습니다.미국감독조합(DGA)도 "창의성을 촉진하고 진정한 경쟁을 장려하는 활기차고 경쟁적인 산업은 감독과 제작진의 커리어와 창작권을 보호하는 데 필수적"이라며 두 대기업의 이번 합병안이 "심각한 우려를 불러일으킨다"는 입장을 냈습니다.이번 인수·합병이 최종적으로 성사되려면 미국을 비롯한 각국 경쟁 당국의 까다로운 기업결합 심사를 통과해야 합니다.앞서 WSJ은 넷플릭스의 이번 인수·합병 발표를 앞두고 워싱턴 DC 정가에서 넷플릭스의 과도한 지배력을 우려하는 목소리가 나온다고 보도한 바 있습니다.이날 미 경제매체 CNBC는 도널드 트럼프 행정부의 고위 관계자 전언을 인용해 트럼프 행정부가 넷플릭스의 워너브러더스 합병을 "심각하게 회의적인" 시선으로 보고 있다고 보도했습니다.앞서 뉴욕포스트는 이번 인수전에 뛰어들어 넷플릭스와 경쟁한 파라마운트 스카이댄스의 데이비드 엘리슨 최고경영자(CEO)가 트럼프 행정부 관계자 및 주요 의원들을 만나 워너브러더스 인수자로 넷플릭스가 낙점되는 데 문제를 제기하는 입장을 전달했다고 전날 보도했습니다.트럼프 대통령은 엘리슨 CEO의 부친인 오라클 창업자 래리 엘리슨 회장과 가까운 사이로 알려져 있습니다.민주당 유력 정치인인 엘리자베스 워런 상원의원(매사추세츠)도 이날 넷플릭스의 발표가 나오자 즉각 "이 거래는 반독점 측면에서 악몽과 같다"며 강력히 반대하는 성명을 냈습니다.워런 의원은 "넷플릭스와 워너브러더스가 합쳐지면 스트리밍 시장의 절반가량을 장악하는 거대 미디어 기업이 탄생할 것"이라며 "미국인들에게 더 높은 구독료와 더 적은 시청 선택권을 강요할 위험이 있고, 미국 노동자들의 일자리를 위협할 것"이라고 지적했습니다.워런 의원은 "도널드 트럼프 행정부 하에서 반독점 심사 절차는 정치적 특혜와 부패의 온상이 됐다"며 "법무부는 워너브러더스 인수 심사에서 공정하고 투명하게 반독점법을 집행해야 한다"고 촉구했습니다.