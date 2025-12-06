뒤엉키고 부딪히고…도로 곳곳 '아수라장'

<앵커>



그제(4일) 저녁 퇴근길에 내린 눈 때문에 경기도 포천에서는 차량 18대가 연이어 부딪히는 등 서울과 경기에서만 370건이 넘는 사고가 발생한 것으로 집계됐습니다. 짧은 시간 강하게 쏟아진 눈에 차량들이 뒤엉키며 도로 곳곳이 아수라장이 됐습니다.



김민준 기자가 취재했습니다.



<기자>



도로 곳곳에 차량들이 어지럽게 뒤엉켰습니다.



90도 돌아간 차량부터, 서로를 향해 미끄러진 듯 지그재그로 길 한가운데를 막고 선 차량들도 보입니다.



그젯밤 9시쯤 경기 포천의 어하터널 주변 언덕길에서 차량 18대가 잇따라 추돌했습니다.



[인상윤/경기 남양주시 : 언덕길이 좀 심해가지고 차들이 내려오면서 막 휘청거리고. 사전에 통제를 했으면 좀 좋지 않았을까.]



빙판길에 바퀴가 헛돌면서, 얼음이 갈리는 큰 소리가 납니다.



가까스로 오르막길을 올라가지만 휘청이는 모습이 위태로워 보입니다.



경기도 의정부의 장암초등학교 인근 도로에서도 차량들이 미끄러지면서 10여 대가 뒤엉키는 사고가 났습니다.



[표준호/경기 의정부시 : 차를 버리고 가야 되나, 추우니까 시동을 켜놓고 히터를 가동할 수밖에 없는데 이게 진짜 기름도 떨어지고. 공포감이 일단 (몰려왔습니다.)]



오르막길을 오르던 차량이 뒤로 미끄러지면서 가드레일을 그대로 들이받았고, 눈길에 미끄러져 방향이 틀어진 버스 1대가 차로 전체를 틀어막고 서 있습니다.



속도를 낼 수 없는 상황이라 큰 인명 피해는 없었지만, 크고 작은 사고가 밤새 이어졌습니다.



사고 차량을 피해 차량들이 한쪽으로 느릿느릿 피해 가면서 정체 행렬은 더 길어질 수밖에 없었습니다.



그제 저녁부터 어제 새벽까지 서울과 경기 지역에서 접수된 교통사고 신고 건수는 모두 377건이었습니다.



