'불수능' 성적표에 철렁…수시 탈락 속출하나

어제(5일) 전국의 수험생들에게 수능 성적표가 배부됐습니다. 이번에 시험 난이도가 높아 대학 수시 모집의 최저기준을 충족하지 못하는 수험생들이 많을 거라는 관측이 나오는데요, 그만큼 입시 전략도 중요해질 전망입니다.



조윤하 기자가 보도합니다.



<기자>



선생님의 호명에 따라 학생들이 앞에 나가 성적표를 받아옵니다.



긴장과 떨림, 아쉬움.



학생들의 표정은 각기 달랐지만,



[백분율도 내가 생각한 것보다 낮게 나왔어.]



간절함과 후련함만은 비슷했습니다.



[이서율/수험생 : 원하던 정시 지원해서 붙었으면 하는 마음이에요. 앞으로 더 나아갈 게 있어서 조금 두렵기도 하지만 그래도 후련하기도 합니다.]



수능 성적표를 받아 든 49만 3천여 명의 학생들은 이제 본격적인 입시 경쟁에 들어갑니다.



올해 수능 만점자가 지난해의 절반도 안 될 만큼 어려웠던 '불수능' 영향으로, 주요 대학의 합격선은 대부분 올라갈 전망입니다.



일반적으로 시험이 어려우면, 원점수가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 보여주는 표준점수가 상승하기 때문입니다.



특히 난이도가 높았던 영어와 국어 과목이 당락을 좌우할 수 있습니다.



[임성호/종로학원 대표 : 비슷한 수준대의 대학에서 영어 비중을 높인 대학들은 아무래도 정시에서 지원자가 좀 덜 몰릴 가능성이 높습니다.]



대학 수시 모집에서 수능 최저 등급 기준을 충족하지 못해 탈락하는 수험생들이 속출해 정시 모집 경쟁이 더 치열해질 거란 관측이 나옵니다.



탐구 영역에서 사회탐구로 몰려가는 이른바 '사탐런' 현상이 두드러진 데다, 사탐 2등급 이내에 든 수험생이 지난해보다 30%나 증가하면서 이들 수험생 간 경쟁도 심해질 수 있습니다.



난이도 조절 실패 논란에 교육과정평가원은 사과의 뜻을 거듭 표명했고, 교육부는 수능 출제와 검토 전 과정에 문제가 있었는지 조사하겠다고 밝혔습니다.



