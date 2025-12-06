'타이완 방어' 내세운 미 안보전략…북한 언급은 빠졌다

<앵커>



미국 트럼프 행정부가 인도 태평양 지역에서 타이완 방어가 최우선 과제라는 새 국가안보전략을 발표하며 침략을 저지할 군대를 구축할 거라 밝혔습니다. 한국을 비롯한 주변 동맹국들을 직접 언급하며 이들이 국방비 지출을 더 늘려야한다고 강조했는데, 정작 우리와 대치중인 북한에 대한 내용은 없었습니다.



첫 소식 워싱턴 이한석 특파원이 보도합니다.



<기자>



백악관이 새로운 국가안보전략 NSS를 홈페이지에 공개했습니다.



트럼프 2기 행정부의 외교·경제·군사 분야의 종합 전략 지침서로 조 바이든 행정부 시절인 지난 2022년 이후 3년 만에 발표했습니다.



문건에는 아시아 지역의 안보 전략과 관련해 군사적 우위를 유지해 타이완 분쟁을 억제하는 게 최우선 과제라고 적혀 있습니다.



그러면서 일본 오키나와에서 필리핀으로 이어지는 제1 도련선 어디에서든 침략을 저지할 수 있는 군대를 구축할 거라고 밝혔습니다.



문건에는 그러나 미국이 단독으로 수행할 수 없고 그래서도 안 된다고 못 박았습니다.



트럼프 대통령이 한국과 일본이 비용 분담을 늘릴 것을 강력하게 요구하고 있다며 적국을 억제하기 위해 필요한 역량에 초점을 맞춰 국방지출을 늘릴 것을 촉구해야 한다고 적었습니다.



한일 양국에 대한 국방비 증액 요구가 중국의 타이완 침공을 억제하기 위한 포석으로 읽히는 대목입니다.



[피트 헤그세스/미국 국방장관 (지난 5월) : 우리의 국경과 주변 지역을 넘어, 우리는 공산 중국의 침략을 억제하는 방향으로 전략을 재조정하고 있습니다.]



나아가 트럼프 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 건조를 승인한 것도 미 행정부의 타이완 방어 전략과 무관치 않은 것으로 해석됩니다.



29페이지 분량의 새 국가안보전략 문건에서는 한국을 3번이나 언급하며 강력한 동맹관계임을 부각했지만 북한은 한 번도 등장하지 않았습니다.



