1. "타이완 방어 최우선"…북 언급은 전무



미국 트럼프 행정부가 인도 태평양 지역에서 타이완 방어가 최우선 과제라는 새 국가안보전략을 발표했습니다. 한국을 포함한 주변 동맹국이 국방지출을 더 늘려야 한다고 강조했는데, 트럼프 1기 때와 달리 북한에 대한 언급은 빠졌습니다.



2. "'내란재판부·법왜곡죄' 위헌 소지…심각한 우려"



민주당이 추진 중인 내란 전담재판부와 법 왜곡죄 신설에 대해 전국 법원장들이 심각한 우려를 표명한다는 공식 입장을 냈습니다. 법안들이 공정한 재판을 받을 권리를 침해해 위헌성이 크다고 지적했습니다.



3. 1인 1표제 '부결'…정청래 리더십 타격



민주당 정청래 대표가 당원 주권시대를 열겠다며 추진한 1인 1표제 도입이 당 중앙위에서 부결됐습니다. 정 대표의 리더십에 타격이 불가피해졌습니다.



4. 멕시코·남아공과 한 조…죽음의 조 피했다



내년 북중미월드컵 조추첨에서 우리나라가 개최국 멕시코와 남아공, 유럽 플레이오프 승자와 함께 A조에 편성됐습니다. 강력한 우승후보를 피했고, 까다로운 상대가 많은 3번 포트에선 가장 랭킹이 낮은 남아공을 만나 죽음의 조는 피했습니다.