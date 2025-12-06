미 9월 PCE 물가 전년대비 2.8%↑…1년 6개월만에 최대

▲ 미국 뉴욕의 슈퍼마켓

미 상무부는 9월 개인소비지출 가격지수가 전년 동월 대비 2.8% 상승했다고 현지 시간 5일 밝혔습니다.이는 2 024년 3월(2.9%) 이후 1년 6개월 만에 가장 높은 상승률로, 전월 대비로는 0.3% 올랐습니다.PCE 가격지수 상승률은 지난 4월(2.3%) 이후 5개월 연속 상승 폭을 높이고 있습니다.에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수 상승률도 전년 동월 대비 2.8%를 나타냈습니다.전월 대비 상승률은 0.2%였습니다.이날 발표된 PCE 가격지수 상승률은 헤드라인 전문가 예상에 대체로 부합했습니다.대표지수의 전년 동월 대비 상승률이 다우존스가 집계한 전문가 전망(2.9%)을 소폭 밑돌았고, 전월 대비 상승률과 근원지수는 각각 전문가 전망에 부합했습니다.이날 함께 발표된 9월 명목 개인소비지출은 전월 대비 0.3% 올라 시장 전망(0.4%)을 밑돌았습니다.명목 개인소득은 전월 대비 0.4% 올라 전망(0.3%)을 웃돌았습니다.PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지푭니다.미 중앙은행인 연방준비제도는 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 상대적으로 더 널리 알려진 소비자물가지수 대신 PCE 가격지수를 준거로 삼습니다.이날 공개된 PCE 지표는 미 연방정부 셧다운 사태 여파로 발표가 한 달 넘게 지연됐습니다.연준이 중시하는 물가 상승률이 비록 높아지긴 했지만, 전문가 예상에 대체로 머물렀다는 점에서 연준의 12월 금리 인하 기대를 바꾸는 데는 큰 영향을 미치지 않을 전망입니다.이달 통화정책 회의를 앞두고 연준 위원들은 고용 약화를 고려해 기준금리를 0.25%포인트 인하해야 한다는 의견과 인플레이션 위험을 고려해 기준금리를 동결해야 한다는 의견으로 양분돼 있습니다.전문가들은 인플레이션 위험보다 고용 약화 위험을 더 걱정해 금리 인하가 적절하다고 여기는 투표 위원 수가 다소 우세하다고 보고 있습니다.시카고상품거래소 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 이날 오전 기준 연준의 금리결정 기구인 연방공개시장위원회가 오는 10일 기준금리를 현 3.75∼4.00%에서 0.25%포인트 낮출 확률을 87%로 반영했습니다.(사진=게티이미지코리아)