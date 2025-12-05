뉴스

법원장회의 "'내란재판부·법왜곡죄' 위헌성 크다…심각한 우려"

김덕현 기자
작성 2025.12.05 20:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
법원장회의 "'내란재판부·법왜곡죄' 위헌성 크다…심각한 우려"
▲ 5일 서울 서초구 대법원에서 전국 법원장 정기회의가 열리고 있다.

전국 법원장들이 더불어민주당이 추진하는 내란전담재판부 설치와 법 왜곡죄 신설 등 사법개혁 추진 법안을 두고 우려의 목소리를 냈습니다.

전국 사법 행정을 이끄는 천대엽 법원행정처장(대법관)과 각급 법원장들은 오늘(5일) 오후 2시 서초동 대법원 청사 대회의실에서 전국법원장회의 정기회의를 열고 현안을 논의한 뒤 해당 법안들에 위헌 소지가 있다며 이같이 밝혔습니다.

이날 회의에는 법원행정처장과 각급 법원장, 기관장 등 총 43명이 참석했습니다.

회의는 약 6시간 만인 저녁 7시 50분쯤 종료됐습니다.

법원장들은 이날 회의에서 그제(3일) 더불어민주당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과한 내란전담재판부 설치, 법 왜곡죄 신설 법안을 중심으로 논의했습니다.

법원장들은 "위헌적 비상계엄이 해제된 데에 대한 감사, 비상계엄 재판에 대한 깊은 관심과 우려의 인식, 그럼에도 위 법안들에 대한 위헌 소지와 그로 인해 재판이 지연될 염려 등에 대해 논의했다"고 밝혔습니다.

우선 법원장들은 "위헌적 12·3 비상계엄이 국민과 국회의 적극적 노력으로 해제됨으로써 헌정 질서가 회복된 데 대해 깊은 감사를 표한다"며 "비상계엄 관련 재판의 중요성과 국민의 지대한 관심·우려를 엄중히 인식한다"고 설명했습니다.

다만, 내란전담재판부 설치와 법 왜곡죄 신설 내용을 담은 두 가지 법안들에 대해서는 향후 법안의 위헌성으로 재판 지연 등 많은 혼란이 초래될 수 있다고 심각한 우려를 표명했습니다.

이들은 "신설 법안이 재판의 중립성과 국민의 사법부에 대한 신뢰를 훼손하고, 종국적으로 공정한 재판을 받을 권리를 본질적으로 침해해 위헌성이 크다"고 강조했습니다.

아울러 법원장들은 윤석열 전 대통령 등에 대한 내란 혐의 1심 재판이 진행 중인 점을 언급하며 "관련 사건의 선고가 예정된 상황이므로, 국민들은 사법부를 믿고 최종적인 재판 결과를 지켜봐 주시기를 부탁한다"고 당부했습니다.

이어 "각급 법원은 재판의 신속하고 집중적인 처리를 위한 모든 사법·행정적 지원을 다하겠다"고 약속했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지