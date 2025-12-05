법원장회의 "'내란재판부·법왜곡죄' 위헌성 크다…심각한 우려"

▲ 5일 서울 서초구 대법원에서 전국 법원장 정기회의가 열리고 있다.

전국 법원장들이 더불어민주당이 추진하는 내란전담재판부 설치와 법 왜곡죄 신설 등 사법개혁 추진 법안을 두고 우려의 목소리를 냈습니다.전국 사법 행정을 이끄는 천대엽 법원행정처장(대법관)과 각급 법원장들은 오늘(5일) 오후 2시 서초동 대법원 청사 대회의실에서 전국법원장회의 정기회의를 열고 현안을 논의한 뒤 해당 법안들에 위헌 소지가 있다며 이같이 밝혔습니다.이날 회의에는 법원행정처장과 각급 법원장, 기관장 등 총 43명이 참석했습니다.회의는 약 6시간 만인 저녁 7시 50분쯤 종료됐습니다.법원장들은 이날 회의에서 그제(3일) 더불어민주당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과한 내란전담재판부 설치, 법 왜곡죄 신설 법안을 중심으로 논의했습니다.법원장들은 "위헌적 비상계엄이 해제된 데에 대한 감사, 비상계엄 재판에 대한 깊은 관심과 우려의 인식, 그럼에도 위 법안들에 대한 위헌 소지와 그로 인해 재판이 지연될 염려 등에 대해 논의했다"고 밝혔습니다.우선 법원장들은 "위헌적 12·3 비상계엄이 국민과 국회의 적극적 노력으로 해제됨으로써 헌정 질서가 회복된 데 대해 깊은 감사를 표한다"며 "비상계엄 관련 재판의 중요성과 국민의 지대한 관심·우려를 엄중히 인식한다"고 설명했습니다.다만, 내란전담재판부 설치와 법 왜곡죄 신설 내용을 담은 두 가지 법안들에 대해서는 향후 법안의 위헌성으로 재판 지연 등 많은 혼란이 초래될 수 있다고 심각한 우려를 표명했습니다.이들은 "신설 법안이 재판의 중립성과 국민의 사법부에 대한 신뢰를 훼손하고, 종국적으로 공정한 재판을 받을 권리를 본질적으로 침해해 위헌성이 크다"고 강조했습니다.아울러 법원장들은 윤석열 전 대통령 등에 대한 내란 혐의 1심 재판이 진행 중인 점을 언급하며 "관련 사건의 선고가 예정된 상황이므로, 국민들은 사법부를 믿고 최종적인 재판 결과를 지켜봐 주시기를 부탁한다"고 당부했습니다.이어 "각급 법원은 재판의 신속하고 집중적인 처리를 위한 모든 사법·행정적 지원을 다하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)