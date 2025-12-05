민주, '곤혹·옹호' 교차…국힘 "인사농단 최정점"

<앵커>



민주당 원내수석부대표를 맡고 있는 문진석 의원이 인사청탁 파문에 얽히면서, 민주당 지도부는 곤혹스러운 분위기입니다만, 일부 민주당 의원들은 반대로 사직한 김남국 전 비서관을 옹호하고 나섰습니다. 국민의힘은 김현지 실장을 겨냥해 인사농단의 최정점이라며 비판했습니다.



김보미 기자가 보도합니다.



민주당은 '인사청탁 파문'에 대해 "가볍게만 보고 있진 않다"고 밝혔습니다.



다만, 파문 당사자인 문진석 민주당 의원에 대해선 곤혹스러운 듯 말을 아꼈습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : (원내 직에 대한 거취 문제나 또는 당에서 추가적으로 조치하실 거 어떻게 하실 건가요?) 제가 답변하기가 적절치 않다는 말씀을 드리고 좀 상황을 좀 지켜보겠습니다.]



어제(4일)까지만 해도 당 윤리감찰단이 조사할 대상은 아니라고 했었지만, 오늘은 아직 결정된 게 없다고 했습니다.



일부 민주당 의원들은 대통령실을 떠난 김남국 전 디지털소통비서관에 대해서 옹호론을 펴고 있습니다.



김 전 비서관이 SNS 메시지에서 강훈식 대통령비서실장과 김현지 대통령실 제1부속실장을 형과 누나로 부른 것 등에 대해 박지원 의원은 "정치권에서 형님, 누님이라 부르는 건, 일종의 언어 풍토"라며 "책임진 모습이 칭찬받아 마땅하다"고 두둔했고, 강득구 의원도 "세상이 그에게 돌을 던진다면 함께 맞겠다"고 편들었습니다.



정치권에서는 김 전 비서관이 내년 안산시장 선거에 출마할 계획을 원래 잡고 있었던 터라 사직 결정을 빠르게 했다는 분석도 나옵니다.



국민의힘은 김현지 실장을 겨냥해 '인사농단의 최정점'이라고 주장했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 87년 민주화 이래 김현지 실장만큼 무소불위의 실세는 없었습니다. 역대 최강 실세입니다.]



이준석 개혁신당 대표는 이재명 정부 인사에 대해 '김현지 실장, 대장동 변호사, 중앙대 출신'으로 요약된다고 주장하며 '특별감찰관 지명'도 촉구했습니다.



대통령실 고위관계자는 "국회가 후보자를 추천한다면 지명이 이뤄질 것"이라는 원론적인 입장을 SBS에 밝혔습니다.



