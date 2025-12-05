뉴스

"난 유탄 맞은 것"…'사태 수습' 서두르는 용산

강청완 기자
작성 2025.12.05 20:26 조회수
<앵커>

민주당 문진석 의원과 김남국 전 대통령실 비서관 사이 인사청탁 문자에 거론된, 김현지 대통령실 제1부속실장이 언론을 통해 처음 입장을 밝혔습니다. 자신은 유탄을 맞은 것이고 김 전 비서관과도 누나 동생 하는 사이가 아니라는 겁니다. 김 전 비서관의 사직에 이어 그동안 언론을 피하던 김 실장까지 직접 해명에 나서면서, 대통령실이 사태 수습에 서두르는 모양새입니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

김현지 대통령실 제1부속실장은 한 언론사와 전화 통화에서 이번 '인사청탁 파문'과 관련해 "유탄을 맞았다"고 말했습니다.

문진석 민주당 의원이 김남국 전 대통령실 디지털소통비서관에게 보낸 인사청탁 메시지가 자신에겐 전달되지 않았고, 자신은 아예 무관한데도 이름이 언급됐다는 취지입니다.

김남국 전 비서관이 메시지에서 '현지 누나에게 전달하겠다'고 표현한 것에 대해서도, 김남국 전 비서관과 "누나 동생 하는 사이가 아니"라고 강조했습니다.

야권이 이른바 '만사현통'이라며 김 실장이 공직 인사를 좌우한다는 의혹을 제기하는 가운데, 실질적 인사권을 갖고 있느냐는 질문을 받은 김 실장은 "아니"라고 답변했습니다.

김남국 전 비서관 사직에 대해선, "안타까운 상황"이라면서도 "그러니까 이 자리가 어렵다, 언행을 항상 조심해야 한다"는 말을 덧붙인 걸로 전해졌습니다.

김 실장이 언론을 통해서나마 입장을 직접 밝힌 건 처음입니다.

지난 2일, 인사청탁 파문이 일었고, 이튿날인 그제(3일), 대통령실의 엄중 경고가 나왔습니다.

어제 김남국 전 비서관의 사직에 오늘 김 실장의 언론 인터뷰까지.

대통령실은 파문 진화를 서둘렀습니다.

[강유정/대통령실 대변인 (어제) : 부속실장은 인사와 관련이 있는 자리가 아니라고 알고 있습니다.]

취임 6개월을 맞은 이재명 대통령이 집권 첫해의 성과를 알리는 데 힘 쏟고, 다음 주 전국을 돌며 부처별 업무보고도 처음으로 받는 상황에서, 대통령실은 돌발 악재의 차단에 애쓰는 모양새입니다.

(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 방민주, 사진제공 : 뉴스핌)
