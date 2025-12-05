박나래 측 "전 매니저들, 회사 매출 10% 요구…근거 없는 주장에 정신적 충격"

방송인 박나래 측이 전 매니저에 대한 갑질 의혹에 대해 반박했다.



5일 소속사 앤파크는 공식 입장을 내고 "박나래와 약 1년 3개월간 근무했던 직원 두 명은 최근 당사를 퇴사했고, 당사는 이에 따라 퇴직금을 정상적으로 지급했다. 그러나 퇴직금 수령 이후, 해당 직원들은 추가로 회사의 전년도 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구했다"라고 밝혔다.



이어 소속사가 대중문화예술기획업에 등록되지 않았다는 문제에 대해서는 "당사는 소규모 인력으로 운영되는 1인 기획사로, 최근에서야 대중문화예술기획업 등록이 지연된 사실을 확인했다"며 "해당 업무는 문제 제기를 한 전 직원들이 담당하던 부분이었고, 이들은 당시 등록 절차가 모두 완료됐다고 허위 보고를 했던 것으로 파악됐다. 이들은 퇴사 후 이 같은 내용을 언론에 제보했고, 당사는 관련 취재 문의를 통해 해당 상황을 정확히 인지하게 됐다"라고 주장했다. 그러면서 "운영상 미흡했던 점에 대해서는 깊이 반성하며, 현재 적법한 절차를 신속히 이행하고 있다"라고 설명했다.



소속사는 전 매니저들이 요구하는 돈이 점차 늘었다고 주장했다. 소속사는 "이들은 시간이 지날수록 새로운 주장들을 추가하며 박나래 씨와 당사를 계속해서 압박했고, 이에 따른 요구 금액 역시 점차 증가해 수억원 규모에 이르게 됐다"며 "박나래 씨는 함께 일했던 직원들의 갑작스러운 퇴사와 이어지는 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있다"라고 호소했다.



소속사는 "당사와 박나래 씨는 운영상 부족했던 부분을 인지하고 있으며, 잘못이 있는 부분에 대해서는 책임을 회피할 의도가 없다"라고 강조했다. 그러나 "사실과 다른 주장들로 인해 불필요한 오해와 압박이 지속되는 상황에서 더는 일방적인 요구에 끌려다닐 수 없다고 판단했다"며 "이에 따라 법률 검토를 거쳐 필요한 법적 조치를 취하기로 결정했다"라고 알렸다.



그러면서 "일부 언론에서 제기된 의혹들은 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것"이라며 "정확한 사실관계가 확인되기 전까지, 추측에 기반한 보도나 그로 인한 불필요한 오해가 확산되어 박나래 씨 및 관계자들에게 추가적인 피해가 발생하지 않도록 신중한 보도를 부탁드린다"고 당부했다. 또 "당사는 향후 사실관계를 충실히 밝히고 필요한 조치를 성실히 진행하겠다"라고 전했다.



앞서 박나래의 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘, 폭언, 폭행, 사적 심부름, 대리 처방 의혹 등을 주장하며 박나래를 상대로 법원에 부동산 가압류를 신청하고 손해배상 청구 소송을 예고했다. 이들은 박나래가 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요 등으로 매니저를 24시간 대기시키며 사적으로 괴롭혔고, 각종 식자재 비용이나 주류 구입비 등 진행비 정산도 제때 하지 않았다며 갑질 의혹을 제기했다. 한 매니저는 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 들었는데, 화가 나서 던진 술잔에 상해를 입기도 했다고 주장한 것으로 알려졌다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)