유기견X유기묘, 종을 초월한 우정…'TV동물농장', 동화 같은 이야기 조명

SBS 뉴스
작성 2025.12.05
SBS 'TV동물농장'이 강아지와 고양이의 종을 초월한 우정 이야기를 전한다.

오는 7일 방송될 'TV동물농장'에서는 대구에서 날아온 동화 같은 이야기를 조명한다.

'TV동물농장' 앞으로 귀여운 편지가 도착했다. 편지의 주인공을 만나러 대구의 한 초등학교를 찾은 제작진. 멀리서 해맑은 얼굴로 뛰어오는 예지와 도훈이가 'TV동물농장'에 소개하고 싶은 친구들이 있다며 편지를 보낸 것이다.

두 친구를 따라 공원에 도착하자 강아지 '순이'가 꼬리를 치고 애교를 부리며 반겼다. 하지만 이렇게나 애교 많은 녀석에게도 슬픈 과거가 있었다. 약 2주 전, 순이는 주인도 없이 앙상한 몰골로 공원을 배회하고 있었다. 게다가 얼마 전 새끼를 낳은 듯 젖이 불어 있었다고 한다. 그래서인지 처음엔 소심했지만, 예지와 도훈이의 보살핌에 점차 마음의 문을 열게 됐고 지금은 언제 그랬냐는 듯 아이들과 둘도 없는 단짝이 됐다.

그렇게 아이들과 반가운 인사를 하던 순이가 갑자기 박스 주변을 얼쩡거렸다. 혹시 새끼라도 있나 싶어 박스를 들여다봤더니, 고양이 '여름이'가 세상 모르고 자고 있었다.

잠시 뒤, 잠에서 깬 여름이가 박스 밖으로 나오자 기다렸다는 듯 순이가 옆으로 다가갔다. 여름이 역시 이곳에 버려진 유기묘였다. 서열이 낮아 괴롭힘을 당하는 여름이를 순이가 늘 함께하며 지켜주고 있었다. 여름이가 가는 곳이라면 아무리 험한 곳이라도 마다 않고 따라다닌다는 순이였다.

그런데 밤새 여름이 곁을 지키던 순이가 보이질 않았다. 여름이와 떨어진 구석에서 기운 없이 엎드려있는 녀석. 코 앞까지 음식을 가져다줘도 쳐다도 안 봤다. 순이에게 무슨 일이 생긴 걸까.

고양이와 강아지의 종을 초월한 우정, 순이와 여름이의 동화 같은 이야기를 소개할 'TV동물농장'은 오는 7일 오전 9시 30분 방송된다.

강선애 기자

강선애 기자
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
