권민규 기자
작성 2025.12.05 17:42 조회수
음주운전에 중앙 분리대 이어 택시 들이받아…현직 경찰관 입건
▲ 음주단속

음주운전 사고를 낸 현직 경찰관이 경찰에 붙잡혔습니다.

인천 중부경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 공항경찰단 소속 30대 A 순경을 불구속 입건했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.

A 순경은 어제 새벽 1시 반쯤 인천 중구 운서동 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 중앙 분리대를 들이받은 뒤 800m가량을 더 운전해 신호 대기 중인 택시를 추돌한 혐의를 받습니다.

이 사고로 택시 기사가 목과 허리 통증 등을 호소했고, 택시와 중앙분리대 일부가 파손됐습니다.

현장에 출동한 경찰이 측정한 A 순경의 혈중알코올농도는 면허 정지(0.03% 이상∼0.08% 미만) 수치였습니다.

경찰은 A 순경의 직위를 해제했으며 조사 결과에 따라 후속 조치를 할 예정입니다.

경찰 관계자는 "1차 사고 신고를 받고 출동했을 당시 A 순경이 택시까지 들이받은 상태였다"며 "택시 기사는 당시 병원으로 이송되지는 않고 귀가했다"고 말했습니다.

앞서 지난 8월 28일 연수구 송도동 도로에서는 공항경찰단 소속 30대 B 경장이 음주운전 사고를 내고 도주했다가 1㎞가량 떨어진 지점에서 경찰에 붙잡히기도 했습니다.

당시 B 경장의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치였습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
