'꼬꼬무', 진짜 일냈다…'해경 72정' 인양 사전 조사비 정부 예산 책정

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 200회 특집으로 다룬 '해경 72정' 인양을 위한 사전 조사비 2억원이 2026년도 정부 예산으로 공식 책정됐다.



'꼬꼬무'는 지난달 20일 200회 특집으로 '72정은 응답하라' 편을 방송했다. 6개월의 철저한 사전 준비를 거쳐 2차례 수중 탐사를 진행한 '꼬꼬무'는 방송 사상 최초로 강원도 고성군 수심 108m 아래 잠들어 있던 해양경찰 경비정 72정의 현재 상태를 촬영하는데 성공해 놀라움과 먹먹한 감동을 선사했다. '해경 72정'은 45년 전 동해 어민을 보호하기 위해 야간 경비에 나선 9명의 해양경찰, 8명의 의무 전투경찰 등 총 17명의 청년들과 함께 바닷속으로 침몰된 소형 경비정이다.



심해에 잠들어있는 72정의 모습을 통해 17명의 청년들의 안타까운 헌신을 수면 위로 끌어올려 '72정 인양'을 위한 첫 발걸음에 힘을 보태고자 한 '꼬꼬무' 제작진의 노력과 진심이 '72정 인양'에 의미 있는 시작점이 됐다.



마치 45년간 구조의 손길을 기다린 것처럼 그 자리에 그대로 남아있던 '해경 72정'의 모습이 200회 특집 방송을 통해 공개된 직후, 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "꼬꼬무 방송 계기로 72정 인양이 추진됐으면", "인양되길 간절히 바랍니다", "꼬꼬무 작정했네. 수중 탐사 대단하다"라는 시청자 반응이 쏟아졌다. 제작진은 '해경 72정' 인양 작업의 시작점이 되기를 바라며 수중 탐사 촬영 원본 전체를 해양경찰 측에 제공하기도 했다.



결국 정치권에서도 국가가 인양에 나서야 한다는 요구가 터져 나오기 시작했고, 그 결과 지난 2일 국회를 통과한 2026년도 정부 예산안에는 해양경찰청 연안안전사고 예방 활동 사업 안에 '사고 선박 조사 활동' 명목 2억 원이 새롭게 편성됐다. 이 예산은 침몰한 '해경 72정'의 상태를 조사하고, 인양 방식과 공법을 검토하는 용역비로 사용된다고 전해졌다.



'꼬꼬무' 제작진은 이 같은 소식에 먹먹한 소회를 전했다. '꼬꼬무' 제작진은 "많은 유가족 분들께서 바다 속 72정의 모습을 45년만에 처음으로 보시고 울컥하셨고, 인양에 대한 작은 희망이 생기셨다고 전하셨다"라며 "수중 탐사 과정의 어려움이 많았지만, 방송 이후 많은 분들의 관심과 응원에 힘입어 드디어 72정 인양에 첫 발을 내딛게 된 것 같아 진심으로 감사하다"라고 밝혔다. 이어 "'꼬꼬무' 제작진은 해양경찰 및 72정 유가족들과 긴밀한 소통을 이어가며 앞으로도 72정 인양 과정을 팔로우할 예정"이라고 전했다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)