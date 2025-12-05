빌 게이츠, 트럼프 원조 삭감에 "어린이 사망 늘어…비극"

▲ 빌게이츠

마이크로소프트 창업주이자 세계적인 자선사업가인 빌 게이츠가 미국 등 주요국의 원조 삭감으로 21세기 들어 처음으로 어린이 사망이 증가하는 '비극'이 벌어질 거라며 국제사회의 각성을 촉구했습니다.게이츠는 현지시간 4일 AFP통신과 가진 화상 인터뷰에서 이런 메시지를 전달했습니다.빌 게이츠의 자선·연구지원 재단인 게이츠 재단이 발표한 연례보고서에 따르면, 만 5세가 되기 전에 사망하는 영·유아는 올해 480만 명으로 늘 것으로 예상됩니다.이는 지난해보다 무려 20만 명 늘어난 수치입니다.게이츠는 21세기 들어 꾸준히 감소해온 연간 영유아 사망자 수가 다시 늘어나는 것은 "비극"이라고 강조했습니다.특히 미국에서 트럼프 2기 행정부가 출범하면서 국제 원조가 급감한 것을 그 배경으로 지목했습니다.게이츠는 올해 초 일론 머스크가 이끌던 미 정부효율부(DOGE)가 미 국제개발처(USAID)의 해외 원조를 갑자기 중단한 이후 "혼돈의 상황"이 이어졌다고 비판했습니다.그는 자신이 "트럼프 대통령에게 원조를 재개해 지원 삭감이 최소한 완만한 수준이 될 수 있도록 얘기하고 있다"면서도 "성공할 수 있을지는 모르겠다"고 덧붙였습니다.미 국제개발처는 트럼프 2기 집권 이후 정부 예산 삭감과 효율화 작업의 직격탄을 맞아 올해 초 사실상 해체됐습니다.AFP통신에 따르면 선진국들의 개발도상국 원조는 올해 들어 27% 급감했습니다.이에 따라 개도국과 빈곤국에서 말라리아, 에이즈, 소아마비 등 감염병이 어린이 등 취약계층을 중심으로 급속도로 확산할 우려가 커지고 있습니다.게이츠는 또 자신이 기부하고 각국 정부와 세계보건기구, 세계은행 등의 지원으로 2000년 출범한 세계백신면역연합에 미국 정부가 지원을 중단한 것에 대해서도 재차 실망감도 토로했습니다.로버트 케네디 주니어 미 보건복지부 장관에 대해선 "어린이에게 백신을 사용해서는 안 된다는 매우 잘못된 견해를 반복"하고 있다고 비판했습니다.