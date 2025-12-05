테일러 스위프트 내년 6월 결혼설…예비 신랑은 NFL 선수 켈시

▲ 테일러 스위프트

인기 최정상의 팝스타 테일러 스위프트가 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시와 내년 6월 '웨딩마치'를 울릴 것이라는 보도가 나왔습니다.미국 연예매체 '페이지식스'는 복수의 소식통을 인용해 두 사람이 내년 6월 13일 결혼식을 올린다고 전했습니다.결혼식 장소로는 미국 로드아일랜드주 워치힐의 오션하우스 호텔이 거론되고 있습니다.스위프트는 워치힐에 저택을 보유하고 있습니다.페이지식스는 특히 스위프트가 결혼식 날짜로 13일을 선호한다고 전했습니다.1989년 12월 13일에 태어난 스위프트는 13이라는 숫자를 특별하게 생각하는 것으로 알려져 있습니다.때문에, 이미 내년 6월 13일에 오션하우스에서 결혼식을 올리겠다고 예약한 다른 커플에게 상당한 금액을 건네고 장소를 양도받았다는 이야기까지 나오고 있습니다.동갑내기인 스위프트와 켈시는 2023년 여름부터 공개 연애를 시작했습니다.당시 켈시는 자신의 팟캐스트에서 스위프트의 콘서트장에 찾아가 자신의 전화번호가 적힌 '우정팔찌'를 전달하려 했지만 실패했다고 고백했고, 이를 들은 스위프트가 연락하면서 관계를 맺었습니다.이후 만남을 시작한 두 사람은 지난 8월 인스타그램을 통해 약혼 소식을 발표한 바 있습니다.(사진=게티이미지)