마크롱 방중 맞춰…중국, 2027년 새로운 판다 대여 계획 발표

▲ 2012년 프랑스에 도착한 자이언트 판다 한쌍

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 중국 방문 일정에 맞춰 중국이 2027년 새로운 자이언트 판다(이하 판다)를 프랑스 측에 대여한다는 계획을 발표했습니다.중국야생동물보호협회는 현지시간으로 어제(4일) 소셜미디어를 통해 프랑스 보발 동물원과 '판다 보호 국제협력 연장 의향서'를 체결했다고 밝혔습니다.협회에 따르면 오는 2027년 새로운 판다 한 쌍을 프랑스 보발 동물원에 보낼 예정이며 협력 기간은 10년입니다.이번 조치는 양국이 판다 보호와 관련한 국제협력을 강화하고 연구 수준을 높이는 한편, 양국 우호 교류를 촉진하기 위해서입니다.협회 측은 현재 진행 중인 협력 기간이 끝나고 프랑스에 있는 새끼 판다 2마리가 중국으로 돌아오면 새로운 협력을 시작할 예정이라고 덧붙였습니다.앞서 중국은 2012년 양국 친선 차원에서 프랑스에 환환과 위안짜이 등 판다 한 쌍을 대여했습니다.이 가운데 암컷 환환은 신부전증 진단을 받으면서 당초 대여하기로 한 15년을 채우지 못하고 지난달 중국으로 보내졌습니다.다만 이들 부부가 프랑스 현지에서 낳은 쌍둥이 두 마리는 최소 2027년 1월까지 프랑스에 머물 예정이며, 주프랑스 중국 대사관 측은 당시 "앞으로 새로운 판다들이 올 것"이라고 예고한 바 있습니다.마크롱 대통령은 3∼5일 중국을 방문 중이며, 전날 수도 베이징에서 양자 정상회담을 한 뒤 '판다의 본고장'이기도 한 쓰촨성 청두에 도착했습니다.양국 정상은 5일 청두에서도 비공식 회담을 가졌습니다.양국 정상은 4일 정상회담 후 공동 기자회견에서 4개 항목에 동의했다면서, 그중 하나가 인문 교류 촉진이며 새로운 판다 보호 협력을 전개하기로 했다고 밝히기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)