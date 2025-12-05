유럽 가요제 파행 예고…이스라엘 참가에 줄줄이 보이콧

▲ 2025년 유로비전 송 콘테스트 우승자 오스트리아 가수 JJ

내년 5월 열리는 유럽 국가대항 가요제 '유로비전 송 콘테스트'(이하 유로비전)가 파행할 전망입니다.가자지구 전쟁으로 논란이 된 이스라엘의 출전이 허용되자 스페인 등 여러 나라가 보이콧을 선언했습니다.AFP통신 등에 따르면 유럽방송연합(EBU)은 4일(현지시간) 스위스 제네바에서 총회를 연 뒤 "2026년 유로비전에 참가를 희망하고 새 규정을 준수하는 데 동의한 모든 회원사가 참가 자격을 갖게 됐다"고 밝혔습니다.이날 총회에서 심사 기준 등 일부 규정이 개정됐으나 이스라엘의 출전 여부는 당초 예상과 달리 표결하지 않았습니다.EBU는 "대다수 회원국이 참가 여부에 대한 추가 투표가 필요 없다는 데 동의했다"고 밝혔습니다.그러나 총회가 끝나자마자 스페인 공영방송 RTVE와 아일랜드 RTE, 네덜란드 아브로트로스(AVROTROS), 슬로베니아 RTV가 내년 대회에 불참을 선언했습니다.RTE는 "가자지구에서 발생한 끔찍한 인명피해와 수많은 민간인을 위협하는 인도적 위기를 감안할 때 아일랜드의 참가는 양심에 어긋난다"며 내년 대회를 중계도 하지 않겠다고 밝혔습니다.유로비전은 EBU에 속한 56개 방송사가 자국 가수를 국가대표로 내보내 우승자를 뽑는 대회입니다.올해 오스트리아 가수 JJ(본명 요하네스 피에치)가 우승해 내년 대회는 오스트리아 제네바에서 열립니다.2023년 10월 가자지구 전쟁 발발 이후 이스라엘의 참가는 해마다 논란이 됐습니다.작년 대회에서는 이스라엘 가수 에덴 골란이 하마스의 이스라엘 기습을 연상시키는 곡으로 출전하려다가 정치적 중립을 어겼다는 지적에 제목과 가사를 바꿨습니다.올해는 이스라엘 대표 유발 라파엘이 시청자 투표에서 몰표를 받자 조작 의혹이 제기되는가 하면 이스라엘 정부가 자국 대표 홍보에 지나치게 열을 올린다는 지적도 나왔습니다.EBU는 회원사 불만이 커지자 이스라엘 공영방송 칸(KAN)에 대회 출전을 일시적으로 포기하거나 국기 대신 방송사 깃발을 내걸고 출전하는 방안을 제안했다가 거절당했습니다.이날 곧바로 보이콧을 선언한 4개국 이외에 아이슬란드·벨기에·핀란드·스웨덴 방송사도 앞서 이스라엘 배제를 요구했습니다.반면 이스라엘 우방국 독일은 대회에서 이스라엘을 빼면 독일이 불참하겠다고 보이콧 움직임에 반발했습니다.이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 이날 EBU 총회 결정에 대해 "이스라엘이 다시 한번 유로비전에 참가하게 돼 기쁘다"며 "이스라엘은 전 세계 모든 무대에 오를 자격이 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)