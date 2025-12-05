취임 6개월 지지율 62%…2030 부동산 여론은 '싸늘'

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김봉신 메타보이스 부대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장

--------------------------------------------



● 민심 어때?



배종찬 / 인사이트케이 연구소장

"이 대통령, 윤과 비교되면서 반사이익 얻고 있어‥경쟁자 없는 것도 영향"

"이 대통령 강경 발언, 시간 지나면 중도층에게 부담될 수 있어"

"경제 평가는 나쁘지 않아‥부동산, 이재명 정권의 최대 아킬레스건"

"장동혁, 개인·당 지지율에서 가장 확보해야 하는 건 중도층"



김봉신 / 메타보이스 부대표

"이 대통령, 취임 시기 지지율 유지‥성과 기반 실적 인정받고 있어"

"내란 청산 기조, 당장은 지지율 하락 없어‥공무원 사회 충격 여부가 관건"

"경제는 기대심리 나타나‥정부가 가장 크게 대응해야 하는 건 부동산"

"국힘, 재창당한다는 결의로 다 바꾸지 않으면 중도층에 인정받기 어려워"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)