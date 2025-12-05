타이완, 중국판 인스타그램 '샤오훙수' 1년간 사용 금지령

▲ 샤오홍수 로고

타이완 당국이 중국판 인스타그램으로 불리는 소셜네트워크 플랫폼 '샤오훙수'에 대해 사용 금지령을 내렸습니다.중국은 '타이완 당국이 권력을 남용하고 있다', '시민 반발에 직면할 것이다'라며 비판하고 나섰습니다.자유시보와 연합보 등에 따르면 타이완 내정부는 어제(4일) 기자회견에서 샤오훙수 플랫폼이 사기 범죄와 정보 보안 문제에 연루됐다며 접근 제한 명령을 내렸습니다.이번 조치는 영구 차단이 아닌 향후 1년간 시행되는 것으로, 타이완 법규 준수 여부와 타이완인에 대한 디지털 보안 조치 등을 검토한 뒤 후속 조치를 논의할 예정입니다.내정부는 이번 조치가 특정 국가를 겨냥한 게 아니라 사기나 가짜 뉴스를 차단하기 위한 조치라는 점을 강조했습니다.지난해부터 최근까지 타이완에서 샤오훙수 관련 사기 사건이 1천706건 발생했고 피해 금액은 4천700만 타이완 달러(약 116억 원)를 넘어섰다는 설명입니다.마스위안 내정부 정무차장(차관 격)은 샤오훙수에 대해 "악의적인 플랫폼"이라며 사용자 개인 정보와 자료를 중국의 특정 장소에 전송한다고 비판했습니다.내정부는 이번 접속 금지 조치로 약 300만 명의 사용자가 영향을 받을 것으로 내다봤습니다.이에 따라 타이완에서는 가상사설망(VPN)을 이용하지 않는 한 샤오훙수 접속이 불가능해졌습니다.샤오훙수 금지 조치가 전해지자 주 사용자인 청소년과 업계 관계자들은 당국 발표에 의문을 제기했습니다.이들은 인터넷 사기 범죄가 샤오훙수만이 아닌 소셜미디어에 널리 퍼져 있다면서 샤오훙수의 사용 제한 배경이 단순하지 않으며 목적성이 있다고 주장했습니다.또 사기 범죄 등을 예방하려면 사용 금지보다 미디어 리터러시(매체 이해력) 교육을 강화해야 한다는 주장도 폈습니다.중국은 타이완과 본토의 소통을 차단하려는 조치라고 반발했습니다.중국 관영 글로벌타임스는 "사이버 보안은 자신들의 불안을 드러내는 것"이라고 주장한 국무원 타이완사무판공실 천빈화 대변인의 지난 7월 발언을 소환했습니다.천 대변인은 당시 샤오훙수 등 중국 앱이 사이버 보안 위험을 초래한다는 타이완 당국의 발표에 대해 "그들은 타이완인들이 다양한 경로로 본토에 대한 진실을 아는 것을 두려워하고 양안 간 소통으로 사람들이 더 가깝게 되는 것을 두려워한다"고 말했습니다.그러면서 "민진당 당국이 권력을 남용하고 있다. 이러한 행동은 필연적으로 대중의 반발에 직면하게 될 것"이라고 경고하기도 했습니다.관영 환구시보 총편집인을 지낸 관변 논객 후시진도 자신의 소셜미디어 계정에 "타이완 당국이 샤오훙수를 금지한 이유는 이 앱을 사용하는 사람이 급증했기 때문"이라며 "그들이 진정으로 두려워하는 것은 타이완 민중과 중국 본토 사용자들의 직접 교류가 늘어나면서 우리의 진정한 모습을 보는 것"이라고 주장했습니다.앞서 타이완 국가안전부는 지난 7월 샤오훙수 등 중국의 SNS 플랫폼의 시스템 정보 수집, 개인정보 수집, 사용 권한, 데이터 전송 및 공유, 생체정보 수집 등에 대한 조사 결과 샤오훙수가 15개 항목을 위반한 것으로 드러났다고 발표했습니다.(사진=게티이미지)