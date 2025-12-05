뉴스

'이 대통령 손목시계' 뒷면 문구 '눈길'…자필 글씨체로 각인

박예린 기자
작성 2025.12.05 14:58 수정 2025.12.05 15:51 조회수
'이 대통령 손목시계' 뒷면 문구 '눈길'…자필 글씨체로 각인
▲ 이재명 대통령 손목시계

대통령실은 오늘(5일) 이재명 대통령의 취임 6개월을 맞아 '대통령 손목시계'를 공개했습니다.

전통적인 대통령 손목시계와 마찬가지로 앞면에는 대통령 휘장과 함께 이 대통령의 서명이 들어갔으며, 시계판 바탕에는 태극 문양이 새겨졌습니다.

시계 뒷면에는 이 대통령의 자필 글씨체로 '국민이 주인인 나라'라는 문구가 각인됐습니다.

강유정 대통령실 대변인은 태극 문양에 대해 "제품의 심미적 완성도를 높이면서도 대한민국의 정통성을 잇고 국민통합을 기원하는 의미를 담았다"고 설명했습니다.

시계 뒷면의 문구에 대해서는 언제 어디서나 국민과 소통하며 국민의 주권 의지를 반영하겠다는 이 대통령의 뜻이 담겼다고 덧붙였습니다.

강 대변인은 "이번 손목시계는 제품 기획 단계부터 디자인 전문가들이 참여, 기념품으로서의 상징성과 완성도를 높였다"고 전했습니다.

또 "대통령실은 손목시계 공개를 계기로 '대통령의 1시간, 공무원의 1시간은 온 국민의 5천200만 시간과 같다는 대통령의 국정철학을 되새기고, 이를 토대로 국민의 삶이 보다 나아지도록 국정운영에 더욱 매진하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)
