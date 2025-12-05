대통령실 "정부, 영국 Arm과 MOU 체결…반도체 설계 인력 1,400명 양성

▲ 이재명 대통령이 5일 용산 대통령실에서 손정의 소프트뱅크그룹 회장과 면담하고 있다.

산업통상자원부가 영국의 반도체 설계업체인 암(Arm)과 차세대 인력 양성에 협력하자는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했습니다.이재명 대통령은 서울 용산 대통령실에서 손정의 일본 소프트뱅크그룹 회장과 르네 하스 암 대표를 접견했으며, 이 자리를 계기로 MOU 체결이 이뤄졌다고 김용범 대통령실 정책실장이 전했습니다.김 실장은 "양측은 워킹그룹을 가동해 반도체 특화 교육기관인 가칭 '암 스쿨' 설립 논의를 진행할 것"이라며 "이를 통해 글로벌 최고 수준의 반도체 설계인력 약 1천400명을 양성할 계획"이라고 설명했습니다.그러면서 "이는 시스템반도체 분야를 강화할 귀중한 자산이 될 것"이라고 덧붙였습니다.산업부는 동시에 반도체 특성화 대학원 지정 등에 속도를 내기로 했으며, 광주과학기술원을 우선 후보로 검토 중이라고 김 실장은 소개했습니다.이날(5일) 접견에서 이 대통령과 손 회장은 인공지능(AI)에 대한 접근권을 기본권으로 보장하자는 데 뜻을 같이했으며, 이 대통령의 'AI 기본사회' 구상에 대해서도 의견을 나눴습니다.이 연장선에서 반도체 데이터 등에 대한 교육 강화의 필요성도 함께 논의됐습니다.손 회장은 또 "오늘날 반도체는 '새로운 총'"이라고 비유하며 "AI 시대를 제대로 이끌기 위해서는 강하고 책임감 있는 지도자가 필요한데 이 대통령은 이미 현명하게 이 분야를 리드하고 있다. 존경한다"고 언급했습니다.그러면서 "한국과 미국의 '메모리 동맹'이 강해져야 한국의 레버리지도 강해지는 것"이라며 향후 한미 양국은 강력한 동맹관계를 구축할 수 있을 것이라는 예상도 내놨다고 김 실장은 소개했습니다.다만 손 회장은 "한국에는 결정적 약점이 있다. 에너지가 충분하지 않다는 점"이라며 "지금 한국에서 나오고 있는 데이터센터 구축 계획 등을 봐도 (에너지 관련 대비가) 충분하지 않다"고 말했습니다.이어 에너지 확보는 매우 중요한 만큼 더 철저한 준비가 필요하다는 조언을 했다고 김 실장은 덧붙였습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)