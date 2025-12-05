뉴스

[글로벌D리포트] 세계 억만장자 300명 늘었는데 한국은 8명 탈락, 왜?

조제행 기자
작성 2025.12.05 16:27
테슬라와 스페이스X 를 이끄는 일론 머스크 재산 580조 원.

페이스북, 인스타그램을 운영하는 메타의 마크 저커버그의 재산은 350조 원.

한국의 이재용 삼성전자 회장 재산 약 11조 원.

좀처럼 현실감이 느껴지지 않는 막대한 재산을 보유한 이들을 일컫는 10억 달러 클럽 우리 돈 1조 5천억 원 이상 보유한 억만장자가 전 세계적으로 300명 가까이 증가한 것으로 조사됐습니다.

스위스 은행 UBS는 2025년 억만장자 리포트에서 올해 4월 기준, 총 2천919명으로 1년 전보다 8% 늘었다고 발표했습니다.

이들이 보유한 총자산은 15조 8천억 달러, 무려 2경 3천조 원으로 한 해 전보다 13% 증가했습니다.

내년도 우리 예산 720조의 31배가 넘는 수치입니다.

특히 올해 억만장자 대열에 새롭게 합류한 이들은 287명으로, 팬데믹 이후 가장 많았습니다.

이들 중 대부분은 미국과 중국의 창업가이지만 91명은 상속으로 새롭게 억만장자가 됐습니다.

한국의 억만장자 수는 31명으로 1년 전보다 7명 준 것으로 나타났습니다.

새로 억만장자가 된 사람은 1명이고, 오히려 억만장자에서 탈락한 사람이 8명입니다.

UBS는 새롭게 합류한 억만장자가 누구인지는 밝히지 않았습니다.

한국의 억만장자가 소유한 총자산은 882억 달러, 약 129조 원 규모로 지난해보다 16% 감소했습니다.

올들어 원화 가치 하락으로 달러 환율이 크게 오르면서 한국인 억만장자들의 재산감소로 이어진 것으로 추정됩니다.

(취재 : 조제행, 영상편집 : 김병직, 제작 : 디지털뉴스부)
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

