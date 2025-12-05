[자막뉴스] "형·누나는 언어풍토" "김남국 사랑" 두둔한 민주당 의원들

김남국 전 대통령실 디지털소통비서관이 인사 청탁 논란으로 사퇴한 가운데 더불어민주당 일부 의원들이 김 전 비서관에 대한 지원사격에 나섰습니다.



5선 박지원 의원은 오늘(5일) 자신의 페이스북에 글을 올려 "내란을 하고 인정도, 반성도, 사과도 하지 않는 사람들, 그를 추종하는 장동혁 대표 일당보다 김 전 비서관 사과와 사퇴가 훨씬 돋보인다"며 "모두가 반성하고 전화위복 계기로 삼자"고 적었습니다.



박 의원은 문진석 민주당 원내수석부대표가 보낸 인사 관련 문자 메시지에 강훈식 비서실장과 김현지 제1부속실장을 각각 형과 누나로 부르며 답장한 것에 대해선 "정치권에서 형, 누나라고 부르는 건 선배 동료들을 살갑게 부르는 민주당의 일종의 언어풍토"라고 말했습니다.



같은 당 강득구 의원도 "국민께 진심으로 사과드리고 대통령께 누가 되지 않으려고 또 김남국은 모든 것을 내려놓는다"면서 "김남국을 알기에 여전히 김남국을 사랑한다"고 페이스북에 글을 올렸습니다. 강 의원은 "세상이 그에게 돌을 던진다면 저도 함께 맞겠다"며 김 전 비서관을 두둔했습니다.



앞서 김 전 비서관은 문 원내수석부대표와 주고받은 문자가 카메라에 노출되면서 논란이 일자 어제(4일) 전격 사퇴했습니다.



하지만 국민의힘 등 야권은 김 전 비서관의 사의 표명에 "전형적인 꼬리 자르기"라며 비판하고 있습니다.



