'8년 만에 95% 급감' 아프리카 펭귄…"기후변화로 굶어죽어"

▲ 아프리카 펭귄들

아프리카 펭귄이 먹이 부족에 따른 집단 굶주림 탓에 급격한 개체 수 감소를 겪고 있다는 연구 결과가 나왔습니다.펭귄의 주식인 정어리가 인간의 남획과 기후변화로 급감한 탓입니다.영국 엑서터대 연구진과 남아프리카공화국 산림·어업·환경부는 남아공 케이프타운 인근의 주요 서식지 2곳에서 아프리카 펭귄 95%가 8년에 걸쳐 굶어 죽은 것으로 추정된다는 내용의 논문을 발표했다고 AFP통신 등 외신이 보도했습니다.연구결과에 따르면 남아공 로벤섬과 다센섬에서 2004년부터 2011년 사이 펭귄 6만 2천여 마리가 폐사했는데, 이 기간 내내 남아공 바다의 정어리 개체 수는 가장 많았을 때와 비교해 4분의 1 수준에 머물렀습니다.정어리 숫자 급감에는 인간의 어업 관행과 기후변화에 따른 수온 상승, 바닷물 염도 변화 등이 영향을 미쳤다고 연구진은 설명했습니다.논문 공동저자인 엑서터대 생물학자 리처드 셜리 교수는 "이러한 요인이 아프리카 펭귄에 심각한 식량난을 유발해 번식개체 약 6만 2천 마리의 폐사로 이어졌다"고 덧붙였습니다.몸길이 60㎝에 턱시도를 연상케 하는 흰색과 검은색 무늬로 사랑받는 아프리카 펭귄은 전 세계적으로 1만 쌍도 채 남지 않아 지난해 세계자연보전연맹(IUCN)의 적색목록에서도 '위급'(CR) 단계로 지정된 멸종위기종입니다.19세기 말 수백만 마리에 이르렀던 개체 수가 1956년 14만여 마리로 급감했고, 지난 30년 동안에는 전 세계적으로 80% 가까이 감소한 것으로 추산됩니다.오는 2035년쯤에는 야생에서 멸종할 거란 전망도 나옵니다.이에 따라 남아공 당국은 로벤섬과 다센섬을 포함해 6곳의 아프리카 펭귄 서식지에서 향후 10년간 상업적 어업을 금지하고, 인공둥지와 새 서식지 개발 등 보호 조치에 나섰습니다.셜리 교수는 이러한 제한 조치가 아프리카 펭귄 멸종 위기를 완화하는 데 도움을 줄 것으로 기대하면서도 "기후변화가 펭귄 주식(정어리)에 계속 영향을 미치고 있다는 점에서 추가 조치가 필요할 수 있다"고 지적했습니다.또 아프리카 펭귄을 보러 서식지 인근을 찾는 관광객들도 펭귄에 스트레스를 유발할 수 있다고 AFP는 전했습니다.(사진=게티이미지)