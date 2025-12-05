뉴스

유산 갈등 속 매형 살해한 40대, 항소심도 징역 20년

유영규 기자
작성 2025.12.05 12:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
유산 갈등 속 매형 살해한 40대, 항소심도 징역 20년
▲ 대전고등법원 법정

매형을 흉기로 찔러 살해한 40대가 항소심에서도 징역 20년을 선고받았습니다.

대전고법 제1형사부(박진환 부장판사)는 오늘(5일) 살인 혐의로 기소된 중국 국적자 A(46) 씨와 검사의 항소를 모두 기각하고 원심과 같은 징역 20년을 선고했습니다.

또 형 집행 종료일로부터 5년간 보호 관찰을 받으라고 명령했습니다.

A 씨는 지난 3월 28일 오후 5시 50분 충남 당진시 송악읍에 있는 매형 B(중국 국적) 씨의 집 앞에서 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.

친누나와 유산 문제로 갈등을 빚던 A 씨는 이날 B 씨와 말다툼을 하다가 미리 준비한 흉기를 휘두른 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 범행 직후 사람을 죽였다고 경찰에 신고했습니다.

1심 재판부는 "범행 직후 자수하고 수사기관에서 자백한 것은 유리한 사정"이라면서도 "계획적으로 피해자를 살해해 죄질이 나쁘고 범행 수법이 잔혹하다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

A 씨와 검사 모두 형이 부당하다고 항소했습니다.

특히 검사는 2심에서도 A 씨에 대한 전자장치 부착 명령을 청구했지만 받아들여지지 않았습니다.

2심 재판부는 "1심이 피고인에 대한 유·불리한 사정을 모두 참작하고 고려해 형을 정한 것으로 보인다"며 "전자장치 부착 요구 기각 역시 1심 판단이 적절하다"고 판시했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지