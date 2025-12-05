폭설에 '오세훈 때리기'…추미애 "눈 안 치우고 팔짱?"

서울에 쏟아진 첫눈으로 어제(4일) 곳곳에서 극심한 교통체증이 빚어지고 사고가 잇따르는 등 '폭설 대란'이 발생한 가운데 민주당 의원들이 오세훈 서울시장의 제설 대응을 비판하고 나섰습니다.



추미애 의원은 오늘(5일) 페이스북을 통해 "여의도에서 올림픽대로를 통과하는 데 5시간 걸려 밤 12시에 하남 집에 도착했다"며 "오 시장은 눈 안 치우면 한강버스 인기가 올라간다고 팔짱 끼고 있는 건 아닌지 궁금해진다"며 날을 세웠습니다.



김병주 의원도 "서울시민과 경기도민들이 눈 속에 갇혔던 어제 오 시장은 따뜻한 동남아로 떠났다고 한다"며 "첫눈 예보가 분명히 있었는데 제설 대비는 마치고 떠난 건가"라고 지적했습니다.



어제 서울에서는 퇴근 시간대인 저녁 6시부터 8시까지 폭설이 쏟아졌습니다.



서울시 교통정보센터에 따르면 어제 저녁 8시 20분 기준 내부순환로와 강변북로, 북부간선도로 등 13곳이 통제됐고, 청담대교 북단부터 잠실대교 북단은 결빙으로 전면 통제됐습니다.



온라인 커뮤니티에선 "몇 시간째 도로 위에 갇혀 있는데 제설차를 본 적이 없다" "도로가 빙판길이 되어 차량을 버리고 걸어가는 사람들도 있었다"는 등 불만의 글이 잇따랐습니다.



