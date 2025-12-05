"미국 입국 금지 대상국 19개국→30여 개국 확대 추진"

▲ 크리스티 놈 미 국토안보장관

크리스티 놈 미국 국토안보부(DHS) 장관은 특정국 국민의 미국 입국 금지 정책과 관련해 대상국을 현재 19개국에서 30여 개국으로 확대하는 방안을 추진하고 있다고 밝혔습니다.놈 장관은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "숫자를 특정하진 않겠지만 그것(국민의 미국 입국이 금지될 나라)은 30개가 넘는다"며 "(도널드 트럼프) 대통령이 (대상) 국가들을 계속 평가하고 있다"고 말했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 포고문을 통해 19개국 국민의 미국 입국을 전면 금지하거나 부분적으로 제한했습니다.이란·예멘·아프가니스탄·미얀마·차드·콩고공화국·적도기니·에리트레아·아이티·리비아·소말리아·수단 등 12개국이 미국 입국 금지 대상국으로 지정됐고, 부룬디·쿠바·라오스·시에라리온·토고·투르크메니스탄·베네수엘라 등 7개국은 부분 제한국에 올랐습니다.트럼프 행정부는 지난달 26일 워싱턴DC 한복판에서 발생한 주 방위군 겨냥 총격 사건이 아프가니스탄 국적의 이민자 소행으로 확인된 것을 계기로 반이민 정책을 한층 강화하고 있습니다.트럼프 대통령은 11월 27일 소셜미디어를 통해 "모든 제3세계 국가로부터의 이주를 영구적으로 중단하겠다"고 밝히기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)