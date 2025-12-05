뉴스

SM엔터, '1억 불 수출의 탑'…K-POP엔터 첫 수상

김경희 기자
작성 2025.12.05 11:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
SM엔터, '1억 불 수출의 탑'…K-POP엔터 첫 수상
▲ SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트가 어제(4일) 서울 코엑스에서 열린 제62회 무역의 날 기념식에서 '1억 불 수출의 탑'과 '서비스상'을 수상했습니다.

'수출의 탑'은 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년 간의 수출 실적을 기준으로 선정하는데, 케이팝 엔터테인먼트 기업의 '1억 불 수출의 탑' 수상은 이번이 처음입니다.

올해로 창립 30주년을 맞은 SM 엔터테인먼트는 그동안 글로벌 음악 · 콘텐츠 · IP 사업을 통해 지속적으로 해외 수출을 확대해왔습니다.

장철혁 SM 공동대표는 "K-팝의 글로벌 확산에 기여해 온 지난 30년의 노력이 인정받은 순간"이라면서 "K-콘텐츠의 세계화를 선도하는 글로벌 기업으로서 더 큰 도전과 혁신을 이어가겠다"고 말했습니다.

산업통상자원부가 주최하고 한국무역협회가 주관하는 무역의 날 기념식은 국가 경제 성장에 공헌한 수출 기업과 유공자를 포상하는 행사로, 1964년 정부가 수출 1억 불을 달성한 것을 기념하여 시작됐습니다.

(사진=SM엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지