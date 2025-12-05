[자막뉴스] '고가 선물·가게 홍보?'…조세호, 조폭 연루설에 "사실 무근"

"연예인 조세호 씨는 반성하세요"라는 제목으로 최근 한 SNS에 올라온 글입니다.



해당 글에서는 조세호가 한 남성과 함께 찍은 사진을 올린 뒤, 이 남성이 각종 불법 도박사이트를 운영하는 조직폭력배 핵심 인물이라고 주장했습니다.



또 조세호가 이 남성이 실질적으로 소유한 프랜차이즈를 홍보하고, 고가의 선물을 받았다며 "국민 개그맨이 이런 관계를 유지해도 되느냐"고도 주장했습니다.



그러자 조세호 측이 "SNS에서 확산 중인 주장은 전혀 사실이 아니"라며 해당 주장을 즉각 부인하고 나섰습니다.



소속사 A2Z엔터테인먼트는 5일 공식 입장문을 통해 "조세호가 조직 폭력배의 행위에 직, 간접적으로 연루돼 있다는 의혹은 제보자 개인의 추측에 불과하며 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.



이어 "조세호가 금품이나 고가의 선물을 수수했다는 의혹 역시 개인의 추측 그 이상도 이하도 아니며 사실과 무관하다"고 반박했습니다.



소속사는 "허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위로 글 작성자에 대해 형사, 민사상 법적 대응을 적극 검토 중"이라고 밝혔습니다.



