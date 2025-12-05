"공부할 때 하고 쉴 때 쉰 게 비결" 수능 만점 이하진 학생

▲ 수능 만점 이하진 학생

"만점을 받을 거라고는 생각하지 못했는데 운 좋게 만점이 나왔습니다. 원하는 성적이 나와 다행이라고 생각합니다."2026학년도 대학수학능력시험에서 만점을 받은 전주한일고 이하진(18) 군은 오늘(5일) 오전 교내에서 열린 언론 인터뷰에서 수줍은 표정으로 이같이 소감을 밝혔습니다.이 군은 전북에서 2018년도에 이어 8년 만에 나온 수능 만점자입니다.지방에서 좋은 성적을 올리기가 그만큼 어렵다는 방증이기도 하지만 "해보니 꼭 그렇지는 않은 것 같다"고 말했습니다.그는 "요즘은 EBS 강의나 인터넷 강의도 잘 돼 있고 좋은 수능 문제집도 (서울과 차별 없이) 많이 나와 있다"며 지방에서 좋은 성적을 받기 어렵다는 말에 동의하지 않는다는 입장을 보였습니다.만점을 받은 비결에 대해 이 군은 주체적이고 능동적인 공부와 충분한 휴식을 꼽았습니다.이 군은 "문제를 풀면서 한 가지 방식이 아니라 여러 다른 방식으로 풀어보기도 하고, 문제에서 직접 묻지 않은 것도 생각해서 풀어보기도 하고, 비슷한 문제를 직접 만들어 풀어보기도 했다"면서 "이 과정에서 많은 생각을 한 것이 도움이 됐던 것 같다"고 돌아봤습니다.이어 "교육 관련 직업을 가진 부모님께서 어려서부터 독서를 강조해 항상 책을 읽었고, 휴대전화도 고등학교 들어가면서 처음 샀다"며 "독서가 국어뿐만 아니라 많은 (다른) 과목의 성적을 올리는 데 큰 도움이 됐다고 본다"고 덧붙였습니다.충분한 휴식에 대해서는 "자정부터 오전 7시까지 하루 7시간은 잠을 충분히 자려고 했고, 학교에서 밤 10시에 야간자율학습이 끝나면 공부 대신 게임 등을 하며 스트레스를 풀었다. 쉬는 시간에도 가벼운 산책을 하며 휴식 시간을 확보했다"고 그 중요성을 강조했습니다.이 군은 "공부도 중요하지만, 건강이 더 중요하다고 생각했다"며 "중간에 성적이 떨어질 때도 스트레스를 받지 않기 위해 여러 취미활동을 하며 이겨냈다"고도 했습니다.그는 이번 수시에 서울대를 포함한 몇몇 대학 의대에 지원했다고 합니다.이 군은 "어려서부터 천식과 비염을 앓아 자연스럽게 의사에 관해 관심을 갖게 됐다. 의대에 진학하게 된다면 사람을 살리는 데 가장 중요한 내과 의사가 되고 싶다"고 꿈을 밝혔습니다.(사진=전북교육청 제공, 연합뉴스)