연말연시에 일본인 100만 명 해외로…코로나 이전 회복

▲ 일본 공항

올 연말연시 해외여행을 떠나는 일본인이 100만 명으로 코로나19 이전 수준을 회복할 것으로 예상됐습니다.인기 여행지도 한국과 타이완 등 가까운 곳에서 하와이, 유럽 등 먼 곳으로 다변화하는 추세도 나타났습니다.일본의 대형 여행사인 JTB가 운송·관광 관련 데이터, 자체 설문조사 등을 통해 추산해 발표한 자료에 따르면 오는 20일부터 내년 5일 사이에 1박 이상 여행을 계획하는 사람은 지난해보다 2.5% 늘어난 3천987만 명으로 나타났습니다.이 가운데 국내 여행이 2.0% 증가한 3천886만 명이었습니다.1인 평균 비용은 2.3% 늘어난 4만4천 엔(약 42만 원)이었습니다.해외여행은 31.5% 증가한 100만 명으로 예상됐습니다.1인당 평균 비용은 지난해보다 8.7% 늘어난 27만5천 엔(약 260만 원)이었습니다.이는 JTB가 관련 조사를 시작한 2000년 이후 가장 많은 금액입니다.국내외 여행객들이 지출할 총 소비액은 지난해보다 8.4% 많은 1조9천858억 엔(약 18조9천억 원)으로 예상됐습니다.엔화 가치 약세 속에서도 해외 여행객 수가 코로나 이전 수준으로 돌아간 것은 일본인들이 이미 엔저 현상에 익숙해졌고, 엔화 가치가 높아질 것이라는 기대감이 약해진 것 등이 배경으로 보인다고 TV아사히 계열 ANN이 전했습니다.일본인 여행객의 목적지도 변하고 있습니다.그동안 해외 여행지로 한국과 타이완 등 비교적 가까운 곳이 인기가 있었지만, 이번 조사에서는 하와이나 유럽으로 가는 사람들이 증가했습니다.(사진=게티이미지코리아)