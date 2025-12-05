뉴스

'원조 친윤' 윤한홍 "배신자 소리 듣더라도 사과 · 윤 절연해야"

▲ 국민의힘 윤한홍 의원

원조 친윤(친윤석열)으로 불렸던 국민의힘 3선 중진인 윤한홍 의원이 오늘(5일) "윤석열 전 대통령과의 인연, 골수 지지층의 손가락질을 다 벗어던지고 계엄의 굴레를 벗어나자"고 말했습니다.

윤 의원은 오늘 국회에서 열린 국민의힘 주최 '혼용무도(昏庸無道) 이재명 정권 6개월 국정평가 회의'에 참석해 "국정 마비가 계엄의 원인이라는 얘기는 더는 하면 안 된다. 이런 논리로 계엄이 정당화될 수 없다"며 이같이 밝혔습니다.

12·3 비상계엄이 '더불어민주당의 의회 폭거 탓'이라는 장동혁 대표의 면전에서 이른바 '계몽령' 주장을 폐기하라고 쓴소리를 한 것입니다.

윤석열 정부 출범 초기부터 권성동·장제원·이철규 의원 등과 함께 대표적인 친윤으로 꼽혔던 PK(부산·경남)에 기반한 당의 중진이 윤 전 대통령과 단절을 공개적으로 요구한 것이어서 당내 파장이 예상됩니다.

윤 의원은 "우리 당 지지율은 과락 수준에서 변동이 없다. 왜 그렇겠느냐"며 "똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다. 백약이 무효"라고 지적했습니다.

그는 "지방선거 이겨서 대한민국 살려야 할 것 아니냐. 내란 프레임 지긋지긋하지도 않으냐"며 "지금 이 상태로 가면, 지방선거 지면 내란 딱지는 5년 내내 간다"고 목소리를 높였습니다.

그러면서 "계엄을 벗어던지고 그 어이없는 판단의 부끄러움을 국민에게 사과해야 한다"며 "우리를 국회의원을 만들어준 그 지지 세력, 한편으로는 당 대표를 만들어준 그런 분들에 대한 섭섭함은 지방선거 이겨서 보답하면 된다. 몇 달간 '배신자' 소리 들어도 된다"고 덧붙였습니다.

이어 "사실상 민주당과 이재명 정부는 우리가 계엄을 사과하고 윤 대통령과 절연하는 것을 제일 싫어할 것"이라며 "그렇게 해야만 국민이 우리에게 마음을 주고 이재명 정부가 국정 분탕질을 마음 놓고 할 수 없을 것이기 때문"이라고 했습니다.

나아가 "윤석열 후보는 당시 내로남불 문재인 정권 연장을 막기 위해서 외부에서 스카우트돼 온 사람"이라며 "당시 우리와 큰 연결고리도 없었고, 우리 당과 계엄을 사전에 논의한 적도 없다. 우리가 계엄을 벗어던지면 내란 프레임은 더는 통하지 않을 것"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
