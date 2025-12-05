'모범택시3' 이제훈, 이번엔 '타짜도기'다…장혁진과 도박판 접수

'모범택시3' 이제훈이 '타짜도기'로 변신해 장혁진과 함께 도박판을 접수한다.



SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 방송 2주 만에 최고 시청률 15.4%를 돌파(닐슨코리아 기준)하며 올해 방영된 미니시리즈를 통틀어 전체 4위에 오르는가 하면, 국내외 OTT 시청 순위 1위를 석권, 각종 화제성 수치들까지 고공행진을 이어가며 뜨거운 인기몰이를 하고 있다.



이 가운데 5일 '모범택시3' 측은 5회 방송을 앞두고, 도박판에 입성한 김도기(이제훈 분)와 최주임(장혁진 분)의 모습을 공개해 그 배경에 궁금증이 모인다.



공개된 스틸 속 도기는 진중한 모습으로 도박판에 앉은 모습이다. 화투패 너머로 한 남자만 응시하는 '타짜도기'의 모습을 통해, 그의 목표가 판돈이 아닌 '빌런'임을 짐작할 수 있다. 이와 함께 도박판의 거물로 변신한 최주임의 모습이 눈길을 끈다. 화려한 순백의 스트라이프 정장, 화려한 잠자리 선글라스와 묵직한 황금빛 손목시계 등 착장에서 느껴지는 농도 짙은 '쩐의 향기'가 웃음을 더한다.



본 장면은 도기와 멤버들이 15년 전 장대표(김의성 분)가 모범택시의 첫 사건으로 의뢰받았지만 해결하지 못했던 '진광대학교 배구부 박민호(이도한 분) 실종 살인사건'의 전말을 알아내기 위해 용의자에게 접근한 모습이다. 빌런의 주머니를 탈탈 털어 패가망신 급행열차를 태울 도기와 최주임의 팀플레이에 기대감이 모인다. 동시에 매 의뢰마다 통쾌한 '눈눈이이' 참교육을 선사하고 있는 '무지개 히어로즈'가 설계한 새로운 복수 대행 서비스는 어떨지, 궁금증이 수직 상승한다.



'모범택시3'는 5일 밤 9시 50분 5회가 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)