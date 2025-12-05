뉴스

[자막뉴스] 중국인 100만 명 캄보디아로 '우르르'…"무비자에 공짜!" 활짝 문 연 속내

신정은 기자
작성 2025.12.05
캄보디아가 내년 여름 중국인 관광객을 대상으로 무비자 입국을 시범 운영하기로 했습니다.

현지시간 3일 중국 관영 중앙방송에 따르면 캄보디아 정부가 내년 6월 15일부터 10월 15일까지 약 4개월 동안 중국 국적자에 대한 무비자 입국을 시범적으로 시행하기로 했습니다.

이 기간 동안 중국인은 비자 신청이나 수수료 납부 없이 전자 입국 카드만 쓰면 입국이 가능하며 1회 입국 시 최대 14일 체류도 허용됩니다.

캄보디아 정부에 따르면 올해 10월까지 캄보디아를 찾은 외국인 관광객은 약 480만 명인데 이 가운데 중국 국적이 약 100만 명으로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

실제로 최근 중국 온라인 여행 플랫폼에서 캄보디아에 대한 중국 여행객의 관심이 크게 늘고 있습니다.

상하이나 베이징 등 주요 도시에서 프놈펜으로 향하는 항공편 검색이 무비자 입국 발표 전보다 각각 5.2배, 4.3배 증가했습니다.

하지만 캄보디아에 근거지를 둔 중국인 범죄조직의 납치·감금 범죄가 논란이 된 가운데, 무비자 입국 시범 운영에 대한 우려도 제기되고 있습니다.

국내 누리꾼들은 "당분간 캄보디아 여행은 하지 말아야겠다" 등 걱정의 목소리를 내고 있는데, 우리 정부는 현재 프놈펜 등 캄보디아 내 일부 관광 지역에 대한 여행경보를 하향 조정한 상태입니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
