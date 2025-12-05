뉴스

한국 욕설로 가게 홍보한 이탈리아 식당…부적절 광고 논란

김민표 기자
작성 2025.12.05 10:10 조회수
한국 욕설로 가게 홍보한 이탈리아 식당…부적절 광고 논란
▲ 이탈리아 한 아시안 식당이 한국어 욕설로 제작한 홍보 영상

이탈리아의 한 아시안 식당에서 한국어 욕설로 한식을 홍보해 논란이 일고 있습니다.

서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS에서 "이탈리아에 거주하는 한인들 제보를 받고 확인해 보니 최근 해당 식당 SNS에 '씨X' 등 한국어 욕설로 제작한 영상을 게재해 광고까지 진행하고 있었다"고 밝혔습니다.

시칠리아주의 주도이자 최대 도시인 팔레르모에 위치한 이 식당에서는 한국식 치킨, 떡볶이 등 다양한 한식과 아시안 음식을 판매하고 있습니다.

서 교수는 "한류를 타고 유럽 전역에서 현지인들이 한식당을 우후죽순으로 열고 있는 상황"이라며 "아무리 한식이 요즘 세계인들에게 큰 인기를 끌고 있다 하더라도 이런 방식으로 한식을 홍보하는 건 정말로 잘못된 일"이라고 지적했습니다.

그는 "영상 속 한국어 문장들은 어법에 전혀 맞지 않고, 특히 한국어 욕설을 사용한 것은 자칫 외국인들에게 큰 오해를 불러일으킬 수 있다"고 우려했습니다.

이어 "즉각 항의해 바로잡도록 하겠다"고 적었습니다.

(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

