정청래 "내란 비호정당에는 정당 해산뿐…국힘 전체에 암덩어리"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 오늘(5일) 12·3 비상계엄 사태와 관련해 국민의힘을 겨냥해 "내란 비호 정당에 남은 건 정당 해산뿐"이라고 말했습니다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "내란 잔재를 확실히 청산하고 대한민국 민주주의와 헌정질서를 바로 세우는 그날까지 한 길로 매진하겠다"며 이같이 말했습니다.그는 비상계엄 사태 1년인 지난 3일 윤석열 전 대통령이 내놓은 옥중 입장문에 대해 "국민 앞에 엎드려 사죄해도 모자랄 윤석열이 뻔뻔하게 자기 합리화와 적반하장을 늘어놓았다"고 비판했습니다.이어 "더 기가 막힌 건 윤석열 궤변과 망언을 그대로 받아들여 재창, 삼창 반복하는 국민의힘 장동혁 대표와 소속 의원 행태"라고 지적했습니다.그러면서 "12·3 내란 당시 내란·외환 수괴 피의자 윤석열과 일부 부역자들이 대한민국 민주주의를 갉아먹는 암 덩어리인 줄 알았는데, 1년이 지난 지금 국민의힘 전체에 암 덩어리가 전이돼 곳곳에 퍼져있는 게 명확하다"고 덧붙였습니다.정 대표는 "대한민국 민주주의와 헌정질서를 위협하는 암 덩어리는 전부 다 긁어내 다시는 내란·외환의 죄를 획책하지 못하게 확실하게 처단해야 한다"며 "고름은 피가 되지 않는다. 고름은 살이 되지 않는다. 짜내야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)