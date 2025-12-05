[날씨] 낮에도 매서운 추위…일요일엔 12도로 껑충

<앵커>



어제(4일) 서울에는 5cm가 넘는 많은 눈이 내렸습니다. 토요일에 수도권과 강원 지역에 또 눈이나 비가 내린다고 하는데요.



자세한 날씨 소식 안수진 기상캐스터가 전해드립니다.



<캐스터>



어제 퇴근길부터 중부 지방에 눈이 내리기 시작해 서울에도 첫눈이 내렸는데요.



5cm가 넘는 많은 눈이 내렸습니다.



눈은 모두 그쳤지만, 눈이 얼면서 도로 곳곳에 미끄러운 곳이 생겼습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 아침 서울의 최저 기온 영하 7도 가까이 떨어지면서 추위가 매서웠습니다.



낮 기온도 2도 선에 머물면서 종일 춥겠고요.



토요일 낮부터는 기온이 오름세로 돌아서면서 일요일에는 서울의 낮 최고 기온 12도까지 오르는 등 온화하겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



비나 눈구름이 닿지 않는 동해안을 따라서 대기의 건조함이 길게 이어지고 있습니다.



대기의 메마름이 심합니다.



주말을 맞아서 야외 활동하실 때는 불조심 또 조심해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



오전까지 전국 곳곳에서는 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



시설물 관리 잘해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 4도, 대구 7도로 평년보다 낮겠습니다.



토요일에는 중서부 지역에 비 예보가 나와 있는데요.



기온이 낮은 강원 지역에서는 비가 눈으로 바뀌어 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)