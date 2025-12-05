LH·한전, 안정적 전력망 구축으로 주택공급 협업

▲ 지난 4일 박동선 LH 국토도시본부장(왼쪽)과 정치교 한전 안전&영업배전 부사장(오른쪽)이 상생 협력 업무협약식후 기념촬영을 하고 있다.

한국토지주택공사(LH)는 한국전력공사와 '안정적 전력망 구축과 주택공급 이행을 위한 상생협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔습니다.협약은 정부의 주택공급 확대 기조에 맞춰 지역별 전력 수요 변동에 대비한 효율적 전력 계통을 제때 구축하고 국가 전력인프라의 안정성을 강화하는 것이 목적입니다.두 기관은 협약에 따라 ▲ 사업지구 전력수요예측 정확도 향상 ▲ 전기 간선의 단계적 설치 및 조기일괄정산을 통한 사업관리 최적화 ▲ 미래 전력수요 대응 및 고품질 전력서비스 제공 등에 협력할 계획입니다.이를 통해 3기 신도시 전력망을 구축하면서 새로운 표준부하밀도를 적용하면 배전간선 공사비를 최대 15%(약 352억 원) 절감할 수 있는 것으로 분석됐습니다.LH는 협약을 기반으로 신도시 개발 초기 단계부터 한전과 협업 모델을 정착시켜 전력 계획의 정밀도를 높이고 전기 간선 조기 정산으로 공정 지연을 최소화할 계획입니다.박동선 LH 국토도시본부장은 "이번 협약은 단순한 기관 간 협력을 넘어 도시 개발과 국가 전력인프라의 지속가능성을 높이기 위한 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 국민이 안심하고 생활할 수 있는 에너지 환경을 적기에 구축해 정부 정책을 안정적으로 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=LH 제공, 연합뉴스)