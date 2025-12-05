조세호, 조직폭력배 친분 논란…소속사 "폭로자의 추측일 뿐, 사실 아냐"

방송인 조세호 측이 '조직폭력배 친분설'에 대해 선을 그었다.



5일 조세호의 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "이번 보도의 제보자로 알려진 A씨는 자신이 운영하는 SNS 계정을 통해 최 씨와 조세호 씨의 친분을 언급하며 '조세호 씨가 최 씨의 행위에 직접 혹은 간접적으로 연루되어 있다'는 의혹을 제기하고 있다. 그러나 이는 A씨 개인의 추측에 불과하며 사실이 아님을 분명히 밝힌다"고 공식입장을 전했다.



이어 소속사는 "A씨는 '조세호 씨가 최 씨로부터 금품이나 고가의 선물을 수수했다'는 의혹을 제기하고 있다. 그러나 이 역시 A씨 개인의 추측 그 이상도 이하도 아니며, 사실과 무관함을 분명히 밝힌다"고 덧붙였다.



그러면서 소속사는 "A씨에 대해 소속 아티스트에 대한 허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위에 관하여 형사, 민사상 법적 대응을 적극 검토 중"이라며 "당사 소속 아티스트의 활동이 거짓 주장의 무분별한 확산으로 인해 위축되지 않도록 근거 없는 비방, 악의적 게시물 작성, 허위사실과 루머에 대한 무분별한 유포 행위에 대해 무관용의 원칙에 의거하여 엄중히 법적 대응할 예정"이라고 경고했다.



앞서 누리꾼 A씨는 SNS에 글을 올려 조세호가 지방의 한 조직폭력배 실세 최 모씨와 친분이 있다고 주장했다. A씨는 최 씨가 불법 도박 사이트를 운영하는 범죄자라고 주장하며, "조세호가 최 씨가 주는 고가 선물을 받았다", "최 씨의 프랜차이즈를 홍보해 줬다" 등의 의혹을 제기했다. 실제로 두 사람이 유흥주점으로 보이는 곳에서 다정하게 찍은 사진까지 공개돼 파장을 키웠다.



강선애 기자



