세계 억만장자 2,632명→2,919명…한국인은 38명→31명

▲ 뉴욕 맨해튼의 고층 빌딩들

글로벌 증시 강세가 이어지면서 전 세계 억만장자(Billionaire) 수가 300명 가까이 늘어났다는 분석이 나왔습니다.스위스 은행 UBS의 2025년 억만장자 리포트에 따르면 올해 4월 기준으로 전 세계에서 자산 규모가 10억 달러(약 1조 5천억 원) 이상인 억만장자 수는 총 2천919명으로, 1년 전보다 8.8% 늘었습니다.억만장자들이 보유한 총자산은 15조 8천억 달러(약 2경 3천조 원)로 1년 전보다 13% 늘었습니다.2025년 새로 억만장자 대열에 합류한 이들은 287명으로 팬데믹 대응 부양책으로 자산 가격이 급등했던 2021년 이후 가장 많았습니다.미국의 생명공학회사 콜로설 바이오사이언스의 벤 램 창업자, 인프라 투자회사 스톤피크 파트너스의 마이클 도렐 공동창업자, 중국 버블티·아이스크림 체인 '미쉐빙청'의 창업자인 장훙차오·장훙푸 형제, 가상화폐 트론을 만든 저스틴 선 등이 억만장자 대열에 새로 합류한 기업가들이라고 보고서는 소개했습니다.반면 91명은 물려받은 자산으로 새로 억만장자가 됐습니다.보고서는 "억만장자들의 연령에 기반한 인구통계학적 추세는 억만장자 상속인 수가 계속 증가할 것임을 시사하는 반면, 기업가들의 미래 재산은 예측하기가 어렵다"라고 분석했습니다.이어 "확실히, 지금은 이례적인 사업 혁신이 벌어지고 있지만 동시에 불확실성의 시대이기도 하다"라고 평가했습니다.한국의 억만장자 수는 31명으로 1년 전(38명)보다 7명 감소한 것으로 나타났습니다.새로 억만장자가 된 사람은 1명이었고, 리스트에서 제외된 사람이 8명이었습니다.한국 전체 억만장자의 총보유 자산은 2024년 1천50억 달러에서 882억 달러로 16% 감소했습니다.보고서는 구체적인 한국인 억만장자 명단이나 수치 변화 사유를 설명하진 않았습니다.다만, 개별적인 재산 변동 요인 외에 달러화에 견준 원화 가치 하락이 일부 인사의 달러화 환산 기준 재산 가치를 10억 달러 기준선 밑으로 떨어뜨렸을 가능성이 있습니다.앞서 포브스가 선정한 한국인 부자 순위에서는 자산 규모가 10억 달러 이상인 인사가 2025년 기준 29명으로 집계됐습니다.(사진=게티이미지)