LPGA 퀄리파잉 시리즈 1라운드, 코스 상태 안 좋아 하루 연기

이미지 확대하기

미국여자프로골프(LPGA) 퀄리파잉(Q) 시리즈 파이널 스테이지 1라운드가 연기됐습니다.LPGA 투어 측은 오늘(5일) "코스 상태가 경기를 치르기에 불가능하다고 판단해 연기했다"고 밝혔습니다.이어 "1라운드는 하루 연기하지만 90홀 완주를 목표로 한다"며 "대회는 10일까지 연장할 것"이라고 덧붙였습니다.미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 그로브 골프코스에서 열리는 이 대회는 5일간 펼쳐지고 116명의 출전 선수 중 상위 25위까지 2026시즌 LPGA 투어 출전 자격을 얻습니다.한국 선수로는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약한 방신실, 이동은과 2019년 LPGA 투어 신인왕 이정은 등 총 8명이 출전합니다.2019년 US여자오픈 정상에 오른 이정은은 올해 극심한 부진을 겪어 투어 시드를 잃고 Q시리즈부터 다시 시작합니다.올해 KLPGA 정규 투어에서 사상 첫 중국 선수 우승 기록을 세운 리슈잉도 도전장을 냈습니다.(사진=LPGA 투어 소셜 미디어 캡처, 연합뉴스)