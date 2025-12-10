[오그랲] 국가가 24시간 나를 감시한다면? 그것이 실제로 일어났습니다

안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 혹시 여러분은 쿠팡에서 개인정보가 유출되었다는 문자 받으셨나요? 저는 받았습니다. 개인정보 유출이 이젠 때마다 돌아오는 뉴스가 될 만큼 잦아진 게 씁쓸하긴 하지만 이번엔 유출 규모도 크고 쿠팡의 보안 시스템 자체에 구조적인 취약점이 있었다는 지적까지 나오면서 많은 사람들의 공분을 낳고 있습니다.



다시금 개인정보의 소중함을 느끼면서도, 한편으로는 다양한 기기를 통해 수집되는 오늘날의 내 개인 데이터가 AI 학습에 무분별하게 사용되는 건 아닌가 하는 우려도 듭니다. 홈캠이 해킹되어서 영상이 유출되는 사고도 발생하고 있고 CCTV를 통해 군중을 파악하고 분석하는 AI도 이미 있으니까요.



오늘 오그랲에서는 CCTV를 통해 군중을 감시하는 AI 이야기를 해보려고 합니다. 일각에서는 안보 차원에서 군중 감시 AI가 필요하다고 주장합니다. 하지만 한편으로는 사실상 감시 국가의 시작이라는 우려도 커지고 있죠. 군중 감시 AI가 어느 수준까지 와 있는지, 또 주요 국가들은 얼마나 사용하고 있는지 5가지 그래프를 통해 살펴보도록 하겠습니다.



(취재 : 안혜민, 영상취재 : 강동철, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 주하나, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)

