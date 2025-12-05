'강남4구·마용성' 편법 증여…전수조사로 잡는다

<앵커>



올해 3월 순자산을 기준으로 상위 20% 가구가 하위 20%보다 45배나 많은 자산을 갖고 있는 걸로 조사됐습니다. 이 상위 계층이 갖고 있는 수도권 집값이 비싸진 영향이 결정적인데 일부 편법 증여나 탈세를 한 사례도 드러났습니다. 국세청이 처음으로 서울 강남 4구와 마용성 지역의 아파트 증여 사례 2천 건을 전수 조사하겠다고 나섰습니다.



채희선 기자입니다.



<기자>



직장인 A 씨는 올해 서울 송파구의 20억 원짜리 아파트를 어머니로부터 증여받았습니다.



아파트에 설정된 10억 원 주택담보대출도 함께 물려받으면서 증여세를 크게 줄였습니다.



A 씨는 국세청에 대출을 자신의 소득으로 갚고 있다고 소명했지만, 생활비 연간 수억 원을 어머니에게 받은 정황이 드러났습니다.



[공인중개사 : (거래할 때) 이런저런 얘기들이 오가는데 생활비를 현금으로 받기도 하고 정기적으로 골드바를 받는 경우도 있는 것 같더라고요.]



B 씨는 서울 강남구 압구정동의 시세 60억 원짜리 아파트를 증여받았는데, 감정평가법인과 짜고 39억 원으로 감정가액을 신고했다 적발됐습니다.



집값 상승 속에 올해 서울에서 아파트 같은 집합건물 증여는 3년 만에 최대인 7천700여 건.



미성년자에 대한 증여도 223건에 달했습니다.



국세청은 '부모 찬스'를 이용한 편법 증여 등으로 탈세하는 사례가 적지 않다고 보고 올해 강남 4구와 마포, 용산, 성동구 등 마용성 지역에서 증여된 아파트 2천77건를 모두 조사하기로 했습니다.



국세청이 특정 지역을 정해 집중 검증하는 건 처음입니다.



[오상훈/국세청 자산과세국장 : 부모의 도움으로 손쉽게 고가 아파트를 취득하고도 채무를 이용한 꼼수 증여 등 집중적으로 점검하겠습니다.]



국세청은 증여세 신고 금액은 물론 자금의 출처, 취득세 같은 부대 비용은 누가 내는지 등 증여의 모든 과정을 들여다보겠다는 방침입니다.



또 이 같은 전수 검증을 부동산 시장이 안정화될 때까지 지속하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 황지영)