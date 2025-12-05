폭설에 퇴근길 교통 대란…곳곳 눈길 사고

<앵커>



어제(4일) 저녁 수도권엔 첫눈치고는 꽤 많은 눈이 내렸습니다. 퇴근길에 눈발이 심하게 날리고 또 쌓이면서 교통 정체가 빚어졌고 사고도 잇따랐습니다.



오늘 첫 소식 김관진 기자입니다.



<기자>



눈으로 뒤덮인 도로 위, 차량 여러 대가 깜빡이를 켠 채 멈춰서 있습니다.



트럭과 부딪힌 승용차는 차량 앞부분이 부서졌습니다.



어제 저녁 7시쯤 경기 포천 소흘읍에선 눈길에 미끄러진 차량 18대가 추돌하는 사고가 났습니다.



[인상윤 : 언덕길이 좀 심해가지고 내려오면서 막 휘청거리고 비틀거리는 차가 있는데, 멈추니까 뒤에서 또 와서 추돌하고….]



경기 의정부에선 경사진 도로를 올라가던 차량들이 눈길에 미끄러지면서 차량 여러 대가 뒤엉켜 부딪히는 사고가 났습니다.



[표준호 : 차량들이 멈춰 있는데도 눈썰매 타듯이 내려가더라고요. 남자 6~7명이 와 가지고 몸으로 차 막고….]



갑자기 쏟아진 눈으로 곳곳에서 도로 정체도 빚어졌습니다.



차량들이 멈춰 선 도로는 거대한 주차장으로 변했습니다.



미끄러운 눈길에 차량 바퀴는 헛돌았고, 움직이지 않는 차를 뒤에서 미는 사람들의 모습도 여러 곳에서 목격됐습니다.



장시간 정체가 이어진 도심 터널에선 버스 승객들이 하차해 터널을 걸어 나가야 했습니다.



[제보자 : 버스가 아예 움직이지 않아 가지고, 다들 내려서 터널에서 걸어 나오고 있는 상황이었고요.]



짧은 시간에 내린 폭설로 도로 곳곳이 마비되면서 퇴근길 시민들은 큰 불편을 겪었습니다.



(영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 시청자 김수민·인상윤·표준호)