"집값에 미치는 영향 20년간 유동성·수급·금리·경기순"

지난 20년간 집값에 미치는 영향은 유동성·수급·금리·경기 순이라는 분석 결과가 나왔습니다.



주택산업연구원은 2005년부터 지난해까지 주택 매매가에 영향을 미치는 요인을 상관 계수로 도출한 결과 유동성(통화량 M2 기준) 0.50, 수급(공급 부족량) 0.38, 금리 -0.35, 경제 성장률 0.15로 나타났다고 밝혔습니다.



그러나 수도권으로 한정해 영향 요인을 비교했더니 금리 -0.55, 유동성 0.54, 수급 0.34, 경제 성장률 0.14 순으로 조사됐습니다.



주산연은 "수도권은 금리와 유동성의 영향력이 지방보다 더 큰 것으로 나타났다"며 "수도권의 집값이 상대적으로 비싸고, 봉급 생활자가 많아 주택 구입 시 금융기관 대출 의존도가 더 높기 때문"이라고 설명했습니다.



아울러 집값 영향 요인은 시기별로 달라지는 모습을 보였습니다.



2005년부터 2014년까지 10년간은 집값에 미치는 영향 요인이 유동성 0.39, 수급 0.32, 금리와 경제성장률 각 0.12로, 금리의 영향력이 상대적으로 크지 않았습니다.



하지만 2015년부터 2024년 사이에는 유동성 0.62, 금리 -0.57, 수급 0.47, 경제성장률 0.17로 금리의 영향력이 직전 10년 대비 약 5배로 높아졌습니다.



이는 지난 10년 동안 주택담보대출을 통한 내 집 마련 비율이 대폭 높아졌기 때문으로 보인다고 주산연은 분석했습니다.



