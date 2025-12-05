'남녀공학 전환' 동덕여대 칼부림 예고 작성자는 10대 여성

▲ 동덕여대

남녀공학 전환 방침이 결정된 동덕여대를 향해 칼부림 예고 글을 올린 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 남대문경찰서는 어제(4일) 경남경찰청과 공조해 마산에 거주하는 10대 A 씨를 공중협박 혐의로 임의동행해 검거했다고 밝혔습니다.A 씨는 3일 SNS에 동덕여대를 겨냥해 영어로 '학교 갈 준비가 됐다'는 문장과 함께 칼이 든 가방 사진을 게시한 혐의를 받습니다.경찰은 3일 오후 '동덕여대 칼부림 예고 글이 온라인에 올라왔다'는 신고를 접수하고 작성자를 추적해 왔습니다.A 씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨의 주거지를 관할하는 마산 내 경찰서로 사건을 이송해 구체적 범행 경위 등을 조사할 방침입니다.서울경찰청은 3월 공중협박죄 신설 이후 47명을 검거했으며, 대부분은 자신의 행위가 단순한 장난이나 불만 표시였다고 주장하고 있다고 전했습니다.경찰은 "실제 실행 의사와 관계없이 이러한 행위는 시민들에게 불안감을 조성하고 사회 안전망을 교란하는 명백한 범죄"라며 "불특정 다수를 겨냥한 협박 행위를 끝까지 추적해 엄정 처벌할 것"이라고 강조했습니다.