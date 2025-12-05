150억 원대 투자사기에 경찰관도 가담…모집책 등 4명 송치

▲ 전북경찰청

고금리를 미끼로 투자자를 끌어모아 사기 행각을 벌인 일당이 검찰에 넘겨졌습니다.피의자 중에는 현직 경찰관도 있는 것으로 전해져 공직기강 해이가 도마 위에 올랐습니다.전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 4일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 혐의로 전북경찰청 소속 경찰관 등 4명을 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.A 씨 등은 지인들을 상대로 특정 기업에 투자하면 최대 30% 이상의 이자를 주겠다고 꼬드겨 150억 원 상당을 받아 챙긴 혐의를 받고 있습니다.이들은 이자 지급을 차일피일 미루면서 투자금을 사적인 용도로 쓴 것으로 드러났습니다.경찰은 피해자들의 신고로 수사에 나서 해당 경찰관 등 피의자들을 상대로 혐의를 추궁해 최근 사건을 검찰에 넘겼습니다.경찰 관계자는 "피해자 중에는 동료 경찰관들도 있는 것으로 파악됐다"며 "사건 송치 이후에도 정확한 피해 규모를 확인하고 있다"고 말했습니다.(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)