푸틴, 4년만에 인도 방문…모디 총리 직접 영접

▲ 푸틴 러시아 대통령(왼쪽) 맞는 모디 인도 총리

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 국방과 무역 분야에서 양국 협력 방안을 논의하기 위해 4년 만에 뉴델리를 찾았습니다.AFP 통신과 러시아 관영 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 현지시간 4일 저녁 1박 2일 일정으로 인도 수도 뉴델리를 국빈 방문했습니다.푸틴 대통령의 이번 방문은 인도가 러시아산 원유 수입 등을 이유로 지난 8월부터 미국으로 수출하는 자국산 제품에 50% 관세를 부과받는 상황에서 이뤄졌습니다.인디아투데이는 푸틴 대통령이 "미국은 러시아산 (농축) 우라늄을 계속 구매하는데 왜 인도가 러시아에서 원유를 구매하는 것을 막느냐"고도 언급했다고 보도했습니다.러시아는 우크라이나 전쟁 이후 서방 제재를 받으면서 고립될 위기에 몰렸지만, 인도가 러시아산 원유를 저렴한 가격에 대거 구매하면서 숨통이 트였습니다.인도는 미국과 올해 연말까지 1단계 관세 협정을 체결하기 위해 협상에 속도를 내면서도 러시아와도 협력을 강화하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)